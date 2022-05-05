Devrim Demirel İletişim Bilgileri

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Basketbol yaşıyor

“Türkiye’de hiç görülmemiş, örnek olması gereken, küçük adımlarla ilerledikleri bir organizasyon yapıları var. Bu proje tutarsa, tüm Türkiye'ye, Türk basketboluna örnek olacak.”

Bu ifadeleri geçen yıl eylülde yazdığım yazıda kullanmıştım. Bu proje, bugün örnek olacak noktaya geldi. Çok zor bir işi başardılar. Basketbolda başarının parayla değil düzenle geleceğini yine kanıtladılar. Bazı büyüklere ders verip EuroLeague'in kapısına dayandılar!

Bütçesi sadece 1 milyon Euro olan bir takımla; 6-7 oyunculu rotasyonla; Onuralp adında bir Türk oyuncunun var olduğunu göstererek; en skorerleri Freeman'ı CSKA'ya göndermelerine rağmen; çok tecrübesiz oldukları bir kulvarda “Bursa'nın değil, Türkiye'nin takımı” unvanıyla gövde gösterisi yaptılar.

Bu süreçte ‘coaching'in çok önemli olduğunu kanıtlayan kişiyi atlamayalım: Dusan Alimpijevic. Yaşıtları parkedeyken kenarda oturan, Sırp ekolünden yetişen, Kızıl Yıldız ile EuroLeague deneyimi yaşayan 36 yaşındaki koç; asla geri adım atmayan, ne zaman ve nasıl savunma-hücum yapılması gerektiğini bilen oyunculardan oluşturduğu takımla harikalar yaratıyor.

Alkışlar Frutti Extra Bursaspor'a…

Okul kültüründen çıkıp kulüp kültürüne kavuşan iki önemli oluşum var Türk basketbolunda: Galatasaray ve Darüşşafaka. Listeye yenisi eklendi.

Çalkantılı dönemlerini atlatıp hep bahsettiğimiz düzeni oturttuktan sonra koç tercihlerini de iyi yapıp, Türkiye'ye bir Avrupa kupası kazandırdılar. Belki de en önemlisi; çocuklara ve gençlere, Türkiye'nin en kötü yönetilen branşının hâlâ hayatta olduğunu gösterdiler!

Alkışlar Bahçeşehir Koleji'ne…