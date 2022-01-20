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Bizim Ankara büronun dünkü gündemi

Sevgili okurlarım, Ankara başta olmak üzere gazetelerin ilgili bölümlerinde her sabah gündemler hazırlanır. Hepimize dağıtılan bu gündemlerde günün önemli haberler başlıklarına yer verilir. Hem rutin, hem de özel haberler…

Muhabir arkadaşlarımız, Ankara gündeminde yer alacak özel başlıkları önce haber müdürümüz Emin Özgönül'e geçer, Emin de yeniden düzenleyip her sabah hem bize, hem de Sözcü'nün yazı işlerine iletir.

Ancak gündemde yer alan haberlerin hepsi ertesi gün gazetede çıkacak anlamına gelmez… Sayfalarda yeterli yer olmayabilir ya da başka nedenlerle bazı haberlerin sayfalarda yer alması bir süre ertelenebilir. Bazıları ise aynı gün gazetemizin internet sitesinde yayınlanır.

Dilek Karaarslan her zaman olduğu gibi dün sabahta bizim büro gündemini masama bıraktı. Okudum, kendi kendime “İşte Türkiye'de olanların kısacık bir özeti daha” dedim ve bu listeyi sizlere de iletmeye karar verdim.

İşte virgülüne bile dokunmadan bizim dünkü gündem… Başka bir deyişle Türkiye'nin hali!

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1)- ŞEHİT YAKINLARI VAKFINDA ŞOK HARCAMALAR…

– 15 Temmuz şehit yakınları ile gazileri için toplanan yardım paralarının teslim edildiği Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nın bütçesinden ve lüks bir mağazadan takım elbise, gömlek, ayakkabı ve mont alındığı ortaya çıktı. Vakfın Temmuz-Aralık 2021 döneminde 28 bin liraya araç kiraladığı, “Bankamatik memuru” olduğu iddia edilen bir kişiye de 7 bin 136 TL maaş verildiği belirlendi. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, vakfın hesaplarında 15 milyon TL'lik açık olduğunu savundu. (Başak KAYA)

2)- 100 BİN MÜLTECİ İMAM…

– Büyük bölümü Suriyeli olan mülteci çocukları, İmam Hatip Okullarına yönlendiriliyor. Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, 100 bin mülteci çocuğun İmam Hatip Okullarına kaydedildiğini açıkladı. MEB Din Eğitimi Genel Müdürlüğü görevinden 10 gün önce Bakan yardımcılığına atanan Yılmaz, mülteci kız çocuklarının da Kız İmam Hatip Okullarında eğitim aldığını belirterek, “Bu da erken yaşta evliliklerin önüne geçilmesinde katkı sağlıyor'' dedi. (Deniz AYHAN)

3)- 15 MİLYON LİRA NE OLDU?

– CHP'li belediyeler, pandemi sürecinde vatandaşa destek için yardım kampanyaları açtı ve 5 milyon lirası İstanbul'da olmak üzere toplam 15 milyon 250 bin lira toplandı. Ancak İçişleri Bakanlığı belediyelerin banka hesaplarına bloke koyarak, bu paranın dağıtımını engelledi. Aradan aylar geçmesine karşın paralar vatandaşa ulaştırılamadı. Banka hesapları üzerindeki bloke de devam ediyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, ‘'Bu para binlerce insanın yarasına merhem olacaktı. Kasıtlı biçimde engellendi'' dedi. (Başak KAYA)

4)- 999 HAFTADIR İKTİDARDASIN HALA ‘ÇÖZERİZ' DİYORSUN

– İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener grup toplantısında ‘'Erdoğan ‘Milletimizi bunaltan sıkıntıları, fahiş fiyat artışlarını biz çözeriz' dedi, Sabah şeriflerin hayrolsun Erdoğan, günaydın. 20 yıldır neredeydin? 999 haftadır iktidardasın hala utanmadan çıkıp ‘Biz çözeriz' diyorsun” diye konuştu. Akşener, İmralı' açıklaması için de “Cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Kendine gel. Arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'dakini çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, böyle bir hainliğe yeltenirsen karşında bizi bulursun. Sandık geldiğinde kim nasıl hesap kesiyormuş görürsün'' dedi. (Deniz AYHAN)

5)- VALİLERE YENİ ARAÇ…

– Tasarruf genelgelerine rağmen valilikler lüks araçtan vazgeçmiyor. Edirne'de Valilik makamı, Genel Sekreterlik, İl Genel Meclisi ve Vali yardımcılarının hizmetinde kullanılmak üzere bir yıl kullanılmak üzere, 5 adet araç kiralama ihalesine çıktı. Sakarya Valiliği de, Valilik Makamı ve Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı için 3 adet arazi aracı alacak.

(Ali Ekber ERTÜRK)

6)- SAĞLIK SİSTEMİ ZORDA, HASTANELER ALARM VERİYOR…

– Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Eskiden hastanelerde kuyruklar vardı, muayene olmak için elimize numara verirlerdi, sıra gelene kadar gün doğardı'' diyerek CHP'yi eleştirirken, hastaneler bugün de alarm vermeye başladı. CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin sağlık sisteminin çökme aşamasına geldiğini savundu ve “Poliklinik muayeneleri için randevu alınamıyor. MR, BT, Ultrasonografi, Röntgen gibi tetkikler için vatandaş günlerce bekliyor, ameliyatlar erteleniyor. Sağlık raporu almak bile sorun oldu'' dedi. (Deniz AYHAN)

7)- THK'DAN ESİRGENDİ 1.2 MİLYAR YABANCIYA GİTTİ

– İktidarın Türk Hava Kurumuna sırt çevirip ormanların riske atılması pahasına kiralama sözleşmelerini iptal etmesi, ülke bütçesine ağır bir fatura çıkardı. Geçtiğimiz yaz aylarında Güney ve Ege kıyılarımızı adeta cehenneme çeviren orman yangınlarında yabancı ülkelerden alelacele kiralanan uçak ve helikopterlere tam 1 milyar 206 milyon lira kiralama ücreti ödendiği ortaya çıktı. Kiralama giderleri iktidarın yeni açıkladığı 2021 yılı bütçe verilerinden ortaya çıktı. Böylesine yüksek tutar THK'ya ödenmiş olsaydı elimizde yenilenmiş bir uçak filosu olacaktı. Ancak devasa kaynak bir defada yabancılara gidip yok oldu. (Erdoğan SÜZER)

8)- ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ 19 LİRAYA DOYAR MI?

n Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan öğrenciler için beslenme yardımı sabah kahvaltısında 6 lira, akşam yemeğinde 13 lira olarak belirlendi. CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, “Yurtlardaki öğrencilerimiz beslenemiyor. Geçen yıl beslenme yardımı günlük 16 liraydı, bu yıl 19 lira oldu. TÜİK enflasyonu bile yüzde 36 ama öğrencinin beslenmesine yüzde 19 zam yapıldı. Bu para ile üniversite öğrencisinin doyması mümkün değil'' dedi. (Deniz AYHAN)

9)- “YOKSA SONU UÇURUM''

– İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar, dövizdeki artış ve zamlar nedeniyle kamu müteahhitlerinin sıkıntı yaşadığını söyledi. Yaşar, 2001 ekonomik krizi sırasında milletvekili olduğunu hatırlatarak, “Demir 3 bin liraydı, 12 bin liraya çıktı. Döviz 18 lirayken demir 13 bin idi şu anda kur 13'e düştü, demir halâ 12 bin lira. Müteahhitler fiyat farkıyla beraber süre uzatımı da istiyor. 2001 krizinde tasfiye hakkı vermiştik. Fiyat farkı konusunda düzenleme yapılırken, bu konuyu da gözden geçirelim yoksa sonu uçurum. Bu konuda müneccim olmaya gerek yok” dedi. (Veli TOPRAK)

10)- ÇİFTÇİYE İNDİRİMLİ AKARYAKIT-ELEKTRİK

– Çiftçi, döviz kurundaki yükseliş ve akaryakıt ile gübreye gelen zamlar nedeniyle zora düştü. İYİ Parti Konya Milletvekili Fahrettin Yokuş bahar döneminde gübre fiyatlarının sübvanse edilmesini istedi ve “Çiftçiyi kaderine terk ederseniz bu yıl başta ekmek olmak üzere gıdada fahiş artışlarla karşı karşıya kalacağız” dedi. Çiftçilerin kullandığı elektrik ve akaryakıtta yüzde 50 indirim uygulanmasını isteyen Yokuş, borç ödemelerinin de 3-4 yıla yayılmasını önerdi. (Veli TOPRAK)

11)- “UYDU KİRALARI LİRAYA ÇEVRİLSİN”

– TÜRKSAT'a ödenen uydu kiralarının dolar üzerinden alınmasını eleştiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, “Bu ülkede Cumhurbaşkanı dolar üzerinden kiraları yasaklıyor ama yerel televizyonlar bile ayda 7 bin 500 ila 21 bin 700 dolar arasında kira ödüyor. Yerel televizyonlar bu kiraları ödemekte ve ayakta durmakta zorlanıyor. Uydu kiraları Türk lirasına' dönmeli” dedi. Bu öneriye MHP ve AKP'li vekiller de destek verdi. TÜRKSAT Genel Müdürü Hüseyin Ertok ise bu konudaki kararın RTÜK tarafından alınabileceğini söyledi. (Veli TOPRAK)

12)- CHP VE MHP'DEN MAMA DESTEĞİ…

– CHP ile MHP ilk kez aynı noktada buluştu ve kedi-köpek mamalarında alınan KDV'nin yüzde 18'den yüzde 1'e düşürülmesi istendi. Dövizdeki hareketlilik, mamalara gelen zamlar ve yüksek KDV, hayvanseverleri zora sokuyor. Vatandaşlar evcil hayvan mamalarında KDV'nin tamamen kaldırılması için kampanya başlatırken, CHP Milletvekilleri Süleyman Girgin ile İlhami Özcan Aygun mamalarda KDV oranının yüzde 1'e indirilmesi için kanun teklifi verdi. Daha önce de MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, bu yönde girişim başlatmıştı. (Deniz AYHAN)