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Bizim büro gündemi

Sevgili okurlarım, bir gazetenin çıkması öyle kolay iş değildir. Bir gün öncesinden, sabah erken saatlerden başlayarak yapılması gereken onlarca hazırlık vardır.

Onlardan biri de büro gündemlerinin bir an önce hazırlanıp İstanbul'da Yazı İşlerine geçilmesidir ki, bir gün sonra çıkacak gazetenin çalışmaları başlatılsın.

Bizim Ankara gündemini haber müdürümüz Emin Özgönül hazırlar.

Bütün muhabir arkadaşlarımız ellerindeki haber stokunu toparlayıp Özgönül'e iletir ve bir gün sonrasının hazırlıkları başlamış olur.

Gündem en geç sabah saat 11'de hazırlanır, basılır ve haberi yazan muhabir arkadaşların isimleriyle birlikte hepimize dağıtılır.

Ancak gündem, yazarları bağlamaz.

Bizim gündem haftanın her gününde aslında Türkiye'nin gerçek tablosudur.

Baskılar, yolsuzluk, vurgun, israf, partizanlık, Türkiye'ye özgü tuhaflıklar, ne ararsanız vardır.

Ama bu demek değildir ki gündemde yazılı her madde ertesi gün gazetede yer bulacaktır. Hayır…

Bir bölümü gazetenin internet sitesinde çıkacak, bazılarının kullanılması (haber yoğunluğuna göre) belki birkaç gün gecikecektir.

Bizim dünkü gündem maddelerini bir fikriniz olsun diye size aynen sunuyorum. Bazı haberleri bugünkü Sözcü'de okuyacaksınız.

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■ VATANDAŞ EKMEK, İKTİDAR BAHÇE PEŞİNDE…

Enflasyon aldı başını gidiyor, vatandaş bayat ekmek kuyruğunda çile çekiyor. Çarşı pazarda da, meyve ve sebze artık tane ile alınıyor. Vatandaşlar açlık ve yoksullukla boğuşurken; Millet Bahçeleri yapımı da, tam gaz devam ediyor. Pandemi döneminde IBAN verip “Biz Bize Yeteriz” kampanyası ile 2 milyar 105 milyon TL toplayan iktidar, son altı ayda millet bahçelerine 1.4 milyar TL harcadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Gider yuvarlanırsınız” diyerek anlattığı bahçelerden bir yenisi de Ankara Bağlum'da yapılacak. Bağlum Millet Bahçesi için 92 milyon 929 bin lira harcanacak. (Deniz AYHAN)

■ KAHİN MİLLETVEKİLİ…

Ekonomik krize karşı vatandaşlara 6 ay önce, “Eti kiloyla değil gramla; meyve ve sebzeyi de taneyle alın” diyen AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ'ın öngörüsü gerçek oldu. Vatandaş hayat pahalılığı nedeniyle kilodan vazgeçti, semt pazarında bile artık sebze ve meyveyi tane ile alıyor. Sosyal medyada, tane ile alınan sebze meyve fotoğrafları paylaşılıyor. (Veli TOPRAK)-Fotoğraf-

■ ASGARİ ÜCRETLİ 63 KİLO EKMEK KAYBETTİ

Asgari ücretin ilk açıklandığı Aralık ayından bu yana asgari ücretlinin alım gücündeki azalma temel gıda maddelerinde kendini gösterdi. Asgari ücretle, 4 bin 253 liraya yükseltildiği Aralık ayında 395 kilogram ekmek alınabiliyordu. Mart sonuna gelindiğinde ise asgari ücretin ekmek karşılığı 332 kilograma düştü ve kayıp 63 kilo oldu. Aradan geçen 4 aylık dönemde asgari ücretli 73 kilo bulgur, 83 kilo makarna, 27 kilo tavuk eti ve 16 kilo beyaz peynir de kaybetti. (Erdoğan SÜZER)

■ VERGİ KAÇAKÇISINA ZİNCİRLEME HIRSIZ ZIRHI

AKP'li milletvekillerinin TBMM'ye sunduğu yeni vergi yasa teklifinden vergi kaçakçılığı yaparak devleti zarara uğratanlara, hırsızlık suçunu işleyenlere sağlanan zincirleme suç zırhı getiriliyor. Düzenlemeye göre beş yıl süreyle her yıl düzenli olarak sahte belge kullanan, defterlerini gizleyen, çift kayıt tutan, defterler arasına farklı yapraklar ekleyerek vergi kaçıranlar tek bir suç işlemiş gibi yargılanacaklar. Hırsız, bir eve 3 defa da girse tek bir suç kabul ediliyor. Şimdi vergisini her yıl kaçırmayı alışkanlık edinenler de yakalandıklarında 5 yıl için bir yılın cezasına çarptırılacak.

(Erdoğan SÜZER)

■ SEÇİM YASASINDA İLK DEĞİŞİKLİK…

Seçim barajını yüzde 7'ye düşüren ve seçim yasakları döneminde Cumhurbaşkanına propaganda serbestisi tanıyan kanun için ilk değişiklik teklifi, CHP'den geldi. İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu geçen hafta yürürlüğe giren yeni yasanın “Cumhurbaşkanı” ile ilgili maddesinin, değiştirilmesini istedi. Teklifte Cumhurbaşkanının seçim döneminde makam araçları ve devlete ait uçakları kullanmaması, açılış, davet, karşılama ve uğurlama törenleri yapılmaması öngörülüyor. (Başak KAYA)

■ 46 BİN GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLDİ…

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı faaliyet raporu yayınlandı. 2021 yılında aktif ikamet izni verilen yabancı sayısı 1 milyon 244 bin 799 oldu. Bu yıl da 1 milyon 400 bin kişiye daha ikamet izni verilecek. Sınır dışı edilen yabancı sayısı 2019'da 103 bin 858, 2020'de 41 bin 379, 2021'de ise 46 bin 845 oldu. (Deniz AYHAN)

■ ALAY EDEN MÜDÜRE PROTESTO…

Bartın Kurucaşile'de, pandemi dönemindeki çalışmalarından dolayı öğretmenlere başarı plaketi verildi. Okul Müdürü Fuat Aydoğmuş, törendeki tavrıyla şaşkınlık yarattı. Müdür, ismini anons ettiği bir öğretmen için, “Bak bu öğretmeniniz başarı belgesi alamadı ama hadi onu da bir alkışlayalım” dedi. Eğitim Sen Bartın Şubesi okul önünde Müdürü protesto etti.

(Ali Ekber ERTÜRK)-Fotoğraf-

■ “AVUKATLAR GÜNÜNÜ KUTLA(YA)MIYORUZ”

Türkiye Barolar Birliği, avukatlık mesleğinin tehdit altında olduğunu savundu. 5 Nisan “Avukatlar Günü” açıklaması yapan TBB, avukatlara yönelik şiddet, yargı bağımsızlığı, mobbing, çoklu baro gibi sorunlara dikkat çekti ve “Avukatlar Gününü Kutla(ya) mıyoruz. Meslektaşlarımız ekonomik, sosyal ve psikolojik şiddet altında” dedi. Üniversite giriş sınavında, hukuk fakültesi barajının yükseltilmesi de istendi.

(Yavuz ALATAN)

■ “ARTIK KARNIMIZ DOYMUYOR”…

Ankara'nın en işlek yerlerinden biri olan Tunalı Hilmi Caddesi'nde, 35 yıldır esnaflık yapan ayakkabı tamircisi Cem Ramazanoğlu, SÖZCÜ WEB TV'ye konuştu. Ramazanoğlu, “Artık karnımız doymuyor. Ayakkabı tabanından boyasına kadar her şey 2 misli arttı. 35 yıldır ilk kez böyle büyük sıkıntı yaşıyorum. Dükkanda 2 floresan var, 100 Lira'lık elektrik faturam 300 Lira oldu. Isıtıcıyı kapattım, artık elektrikli alet de kullanmıyorum” dedi.

(Cem YILDIRIM).