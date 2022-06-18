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Diş sorunu çıkınca!

Sevgili okurlarım, belli zamanlarda insan vücudunda belli sağlık sorunları ortaya çıkıyor.

Bu günlerde bende de önemli bir sıkıntı giderek artış gösterdi.

Diş sorunu!..

Sıkıntılar birkaç günden bu yana artınca mecbur kaldık ve tedaviyi ister istemez başlattık.

Gittiğim yer yine Başkent Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi.

Dün üç adet dişimin birden çekilmesine karar verildi.

Sonrası uzun bir süreç…

Zamanı gelince implant yapılacak, yeni dişler çakılacak ve protez takılacakmış.

İki değerli hocamız Prof. Dr. Kenan Araz ve Prof. Dr. Selim Erkut'un başlattığı tedavi sürecinde ilk adım böylece atılmış oldu.

O nedenle dün başka yazı yazamadım.

Sizlerden özür diliyorum.