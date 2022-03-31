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Fırsatçılar kim!..

Sevgili okurlarım, milyonlarca insanımız eşi menendi görülmemiş bir zam furyası altında eziliyor, bunalıyor.

Herkes şaşırmış, ne yapacağını bilemez durumda.

Bu öyle bir furya ki, şu an itibariyle baktığımızda çaresi yok. Çareyi bizi yönetenler de bilmiyor.

Ancak kendilerini kurtaracak çareleri aramaktan da vazgeçmiyorlar! Zira kısa süre sonra seçim var.

Bu çarelerden biri, ellerindeki medya gücünü kullanarak Türk Milletinin beynini yıkayıp onu ikna edebilmek.

İşe yaramayacağını bilseler bile bu yöntemi sonuna kadar deniyorlar.

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Sabah gazetesi bu iktidarın yazılı basındaki en büyük gücü…

Gazetenin dünkü manşeti aynen şöyle idi:

“Fırsatçılar yine fiyatları şişirdi. Marketler ve üreticiler, temel ihtiyaçlardaki KDV indirimi öncesinde fiyatları ikiye katladı.”

Dikkat ediniz, zamlar ve fiyat artışları konusunda hem marketler suçlanıyor, hem de üreticiler!

O halde geriye ne kalıyor?

Biz tüketiciler!

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Haberin devamı özetle şöyle geliyor:

“Hükümet vatandaşı rahatlatmak için temel ihtiyaç ürünlerinde KDV'yi yüzde 18'den 8'e düşürdü. Ancak fırsatçılar 1 nisanda yürürlüğe girecek indirim öncesi temel gıdada yaptıkları gibi bir günde fiyatları şişirdi.

Hükümetin her KDV indirimi öncesinde olduğu gibi fırsatçılar yine boy gösterdi.

Fiyatlar bir günde arttı. Fiyatlar tırmanmış durumda…”

Haber böyle sürüp gidiyor.

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Kardeşim siz tek parti hükümetisiniz. Sizi tek parti olarak görüyoruz zira ortağınız MHP sizden daha beter…

Kraldan fazla kralcı.

Siz o partiden de aldığınız inanılmaz destek sayesinde bugüne kadar ne büyük işler başardınız!..

Öylesine önemli işleri başardınız ama fiyat artışlarının altında eziliyorsunuz, öyle mi yani, yakışır mı size!

Fırsatçılar varmış, devreye hep onlar girip zamları bindiriyormuş!

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Bakın arkadaşlar siz ya yanlış ata oynuyorsunuz, ya da Türk Milletini kandırmaya kalkışıyorsunuz…

Fiyat artışlarının sorumlusu bire bir sizsiniz.

Biraz daha duyarlı olun da, lütfen milletin karşısına böyle “Fırsatçı edebiyatı” ile çıkmaktan artık vazgeçin.

Yoksa size sorarlar:

“Artık dayanılmaz boyutlara varan akaryakıt zamlarını ‘fırsatçılar' mı yapıyor?”

“Bütün kesimleri mahveden doğalgaz ve elektrik zamlarını da onlar mı yaptı veya yaptırdı?”

Karşımızda Türkiye'nin acı gerçekleri var…

Milletimiz mağdur olmuş, ezilmiş ama suçu başkalarına atıyorlar.

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Aslında çareyi bildiklerini zannediyorlardı.

Oysa bizim iktidar bunu zannedecek kadar saf ve masum değil.

Karşımızda kaçın kurası, en karmaşık hesaplara bile aklı eren uyanık bir saray iktidarı var…

Bu ‘uyanıklık' nedeniyledir ki, fiyat artışlarını önlemek için, (komik olup olmadığını bile düşünmeden) devreye belediye zabıtalarını soktular.

Bir tek örnek göstersinler, enflasyon dünyanın neresinde belediye zabıtaları ile önlenebilmiş?

Kuzey Kore mi burası!

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Evet, bu acayip artışlara çare bulabilmek için kıvranıyorlar ama ellerinden bir şey gelmiyor. Sonracığıma nutuk atmaya başlıyorlar:

“Türkiye'deki bütün gençlerin yüzü gülüyor. Hepsi geleceğinden umutlu…”

“Memlekette ticari ahlâk kalmamış…”

“Ezanlar susmaz, bu bayrak inmez!..”

Yav kardeşim böyle lâf oyunlarına girdikçe daha beter battığınızın farkında değil misiniz siz?

O saray danışmanlarınız falan sizi hiç uyarmıyor mu?

Memlekette ezanların susmasını, bayrağın inmesini isteyen mi var?

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Devletin şeker fabrikalarını kendi adamlarınıza peşkeş çektiniz, şeker fiyatları anormal arttı.

Tarım ürünlerinde dünya üzerinde kendisine yeten yedi ülkeden biri olan Türkiye'yi dışa bağımlı yaptınız. Buğdayımızı bile ithal eder duruma düşürdünüz.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) daha iki gün önce, ithal ettiği buğdayın iç piyasa fiyatına yüzde 22 zam yaptı.

Bu zam Ramazan sonrasında ekmek fiyatlarına da yansıyacak.

Soruyorum, acaba devletin TMO'sunu da “Fırsatçılar” mı yönetiyor!

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Beceremediler, başaramadılar…

Bu ağır yükün altında ezildiler.

Şimdi kendilerince çare arıyorlar, fırsatçılar falan deyip herkesi suçluyorlar, bayraktan, ezandan bile medet umuyorlar!

İşleri zor.