PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Her şey 2023’te güzel olacak, bekleyin!

Sevgili okurlarım, milyonlarca insanımız açlıkla, sefaletle boğuşurken küçük bir kesim krallar gibi yaşıyor.

İşin ilginç yanı, sözünü ettiğim milyonlarca insanımız arasında bugünkü iktidara ısrarla oy verenler de var.

Kafalarında kendilerine göre yaratılan gerekçe ilginç!

“Recep Tayyip de Müslüman, partisi de!..”

O Müslümanlar tarafından ne duruma düşürüldüklerini, memleketin nasıl soyulduğunu düşünmek bile istemiyorlar.

Ya da düşünmeyi bilmiyorlar, işlerine gelmiyor.

★★★

Türk Milletinin çoğunluğu bu açlık, sefalet ve pahalılık ortamında kıvanırkent ortaya çıkan yakınmaları da kulak arkası ediyorlar…

“Bekleyin kardeşim ne aceleniz var. Hele 2023 bir gelsin, o zaman her şey düzelecek!”

Bunun son örneğine önceki gün tanık olduk…

Yapılan bir törende dünya liderimiz konuştu ve sözleri dün yandaş medyanın manşetlerinde yer buldu:

“Şimdi sıra ülkemizin en önemli savunma sanayi projelerinden biri olan milli muharip (savaşçı) uçağımıza geldi. Milli muharip uçağımızı 2023 yılında hangardan çıkarıp bütün dünyaya göstereceğiz…”

Yandaş medyada verilen bilgilere göre bu uçak her bakımdan F-16'lardan çok daha üstünmüş.

Üstelik savaş gücüyle bütün dünyaya parmak ısırtacakmış!

Bütün dünyayı titretip karşısında esas duruşta bekleten Recep Bey törende yaptığı konuşmada yine esti gürledi:

“Buradan tüm yalancılara ve sahtekârlara sesleniyorum. Biz ülkemize hizmet etmekten asla yorulmayacağız. Ama siz bir gün yalanlarınızda boğulacaksınız.”

Helal olsun!

★★★

Bu ‘yerli ve milli uçağın' serüveni de ilginç…

Dönemin başbakanı olan Recep Bey, 2011 yılında bütün Türkiye'yi propaganda afişleriyle donatmıştı.

Duvarlara, parklara ve apartmanlara asılan afişlerde kendisinin fotoğrafı ve partisinin ampulü ile birlikte aynen şu ifade yer alıyordu:

“Yerli uçağımız göklerde. 2023.”

Aradan şimdi geçti tam 12 yıl.

Ancak bizim yerli ve milli olan uçak ortalıkta yok!

Yakında hangardan çıkacakmış!

★★★

Bu hayalî uçak, aradan geçen yıllar içerisinde esprilere de konu oldu.

İYİ Parti eski Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan konuyu 2020 yılında yaptığı basın açıklamasıyla gündeme yeniden taşıdı:

“Dokuz yıl oldu, bu uçak halâ göklerde. Yere inse artık, yakıtı biter diye korkuyorum!”

★★★

Geldik 2015 yılına…

Yerli uçak konusunda dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun da söyleyecekleri elbette olmalıydı.

Onun da propaganda afişleri basıldı, bütün Türkiye o afişlerle donatıldı.

“Yerli yolcu uçağımızı yapıyoruz.”

Şöyle diyordu…

“Tamamen yerli olan uçağımız 2019'da ilk uçuşunu gerçekleştirecek ve bütün dünyada büyük yankı uyandıracak.”

Ancak Recep Bey'in propaganda malzemesiyle Ahmet Bey''in malzemesi arasında küçük bir fark vardı.

Biri savaş uçağından, diğeri yolcu uçağından söz ediyordu.

Aradan yıllar geçti, biz halâ uçağımızı bekliyoruz.

Savaş uçağı olsun yolcu uçağı olsun, bizim için hiç fark etmez.

Uçurun da kurtulalım be kardeşim, ne varsa uçurun!

★★★

Sevgili okurlarım, hep diyorum ya bu iktidarın temel amacı her olayda ve her konuda ön almak, her güncel konunun üzerine balıklama atlayıp maydanoz olmak.

Şimdi korona aşısı güncel oldu, hemen “yerli ve milli aşı” keşfettiler, adını da Turcovac koydular!..

Aslında bu aşı hariç her şeyimiz 2023'e endeksli.

Seçim olacak ya, bekleyelim bakalım 2023'ü!

Bir yanda milyonlarca insanımız çile çekiyor, öbür yanda ise propaganda makinesi hızla çalışıp millete 2023'ü bekletiyor.

Hayat o yıl ucuzlayacak, yolsuzluklar bitecek, gökyüzünde uçaklarımız uçacak, yerli ve

milli roketlerimizle ay'a gideceğiz.

Gel 2023 gel, bir an önce bekliyoruz!