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Hoşgeldin Ramazan

Sevgili kutsal ayımız Ramazan, aradan tam bir yıl geçmiş ve doğrusunu istersen seni epeyce özlemiştik.

Özleyenler o kadar çoktu ki!..

■ Fırsat bu fırsattır aman kaçırmayalım deyip ürünlere zam yapmayı sabırsızlıkla bekleyenler.

■ Din ticareti ve din sömürüsü peşinde koşarken seni bahane etmeyi bekleyen fırsatçılar.

■ Seni kullanıp yeniden oy avcılığına çıkmayı bekleyen siyasetçiler…

Ve daha neler neler!

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Şimdiye kadar yaptıkları yetmezmiş gibi zamcılar yine tam kadro kuyrukta.

Peynirden ekmeğe, pideden domatese, etten yağa, şekerden deterjana kadar her şeyin fiyatını gaddarca zıplattılar bile…

Sen geldin ya, kurulan görkemli iftar sofralarına çöküp siyasi nutuklar atacaklar.

Fakir fukara için kurulan belediye iftar sofralarında menü kuru fasulye pilav ve bir de tatlıdan oluşacak.

Ötekilerin sofrasında ise muhteşem yemekler yer alacak.

Hiç kuşkun olmasın, o görkemli sofralara yine gizlice, kimseye haber vermeden çökecekler.

Günahlarından arınmak için her iftar öncesinde ve sonrasında Allah'ın adını sık sık kullanıp dualar edecekler.

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Senin gelmeni fırsat bilip bir sürü kamu ve özel sektör kuruluşlarında çıkan öğle yemekleri iptal edilecek.

Yemekhaneler kapatılacak!

Özellikle oruç tutmayan bütün kamu görevlilerine korku salınacak, hepsi baskı altına alınacak.

Böylece hepsi oruçlu görünmek zorunda kalacak.

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Sevgili Ramazan, demiştim ya, senin gelmeni bekleyenler daha nice atraksiyonlar yapacak…

Bazı siyasetçiler evlere dağılacak.

Bu evlerde her akşam iftar sofraları kurulacak ama o sofralar biraz farklı olacak…

Karınlarını yere çökmüş durumda doyuracaklar!

Oralara aynı zamanda medya da çağrılacak, kameralarla çekimler yapılacak ve bunlar anında medyaya servis edilip propaganda amaçlı yayınlanması sağlanacak!

Böylece senin sırtından oy avcılığına bir kez daha çıkılmış olacak.

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Hele birkaç gün daha bekle bakalım sevgili Ramazan, daha ne gibi atraksiyonlar yapıldığını bizden önce sen göreceksin.

Bu kepazelikleri gördükçe hem biz utanacağız, hem de sen…

Sakın ola ki “Ben zaten her geldiğimde bunları görüp utanırım” deme, önemli olan biraz da onların utanması.

Hoş geldin Ramazan, sefalar getirdin!

Yarın kavuşmak dileği ile!

Sevgili okurlarım, piyasalar çok durgun olduğu halde sayıları az bile olsa hemen her gün yeni kitaplar çıkıyor.

Çok ilginç, önümüze yeni dünyalar açan, fazla bilmediğimiz konular hakkında bize fikir veren öğretici kitaplar…

Bugün size o kitaplardan bir demet sunuyorum ama sadece başlıklarını vermem mümkün oluyor.

Oysa her biri emek ürünüdür, alın teri ve göz nurudur.

İçlerinde ilginizi çekenler varsa okursunuz.

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■ Kurmay Albay Ali Demiral'ın yaşadıklarından oluşan iki ayrı kitabı:

“Balkan Savaşlarından Balkan Barış Gücüne.”

“Kolay Değildir Subay Olmak. Bosna'dan Bangladeş'e Bir Kurmay Subayın Yaşam Öyküsü. (Karina Yayınevi.)

■ Hanri Benazus'un kitabı “Ulusal Kurtuluş Savaşına Katkı Sağlayan Mitingler.” (Sözcü Kitabevi.)

■ Gazeteci arkadaşımız Deniz Zeyrek'in kitabı “Masumiyet İstasyonu.” (Sözcü Kitabevi.)

■ CHP milletvekili Ali Mahir Başarır'ın kitabı “Beşli Çete.” (Kırmızıkedi Yayınevi.)

■ Emekli Tümgeneral Bahtiyar Türker'in romanı “Ahh Midilli.” (Gece Kitaplığı.)

■ Gazeteci arkadaşlarımız Barış Terkoğlu ve Sami Menteş'in kitabı “Size Yalan Söylediler.

■ Çetin Doğan'ın Gözünden 28 Şubat.” (Kırmızıkedi Yayınevi.)

■ Sözcü yazarı, tarihçi Sinan Meydan'ın kitabı “Yakın Tarih İçin Anahtar.” (İnkilap Yayınevi.)

■ Gazeteci arkadaşımız Doğan Satmış'ın kitabı “Türkiye Bu Duruma Nasıl Geldi? Korku Toplumu.” (Karakarga Yayınevi.)

■ Hasanoğlan mezunu Prof. Dr. Mehmet Pala'nın kitabı “Üniversiteyi Gıda Sanayii İle Buluşturan Akademisyen.”

■ Sevgi Özel'in Türkiye'deki medya dünyasının ve gazeteciliğin içyüzünü anlatan kitabı, basında ve kitap dünyasında yaşadıkları… “Yalan Dünyasının Yalancıları.” (Kırmızıkedi Yayınevi.)

■ Emekli büyükelçi Ender Arat'ın derlediği “Kayıt Dışı Anılar. 20 Diplomat Anlatıyor.” (Tarihçi Kitabevi.)

■ Ve sevgili arkadaşımız Bekir Coşkun'un Sözcü Kitabevi tarafından yeniden basılan kitabı “Başın Öne Eğilmesin.” Kovulduktan önce ve sonra yaşadığı trajikomik olaylar. Bir kara mizah şaheseri.