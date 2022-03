PAYLAŞIM Yazıları büyüt

“İkmalde” sınıfta kalanlar

Sevgili okurlarım, ikmal olayı askerlikte ister barışta olsun ister savaşta, bir ordunun vazgeçilmezidir.

Askerini iyi besleyeceksin.

Yiyeceği, giysileri yeterli olacak, askerini tok tutacaksın.

Ama bu da yetmez…Özellikle savaşta, ordunun elinde yeterli silah ve cephane bulunmasını sağlayacaksın.

Bu görevler aksadığı anda yenilir ve savaş alanlarından hüsranla ayrılmak zorunda kalırsın.

İkmal hizmeti sağlamak ordu kurmaylarının birinci görevidir.

★★★

1940'lı yıllarda Hitler iyice şımarmış, kendisini dev aynasında görmeye başlamıştı. Önce Polonya'ya saldırdı. Orasını kolayca ele geçirdi.

Ancak amacı Polonya değil Rusya'yı, o zamanki adıyla Sovyetler Birliğini ele geçirip yok etmek ve kendi topraklarına katmaktı…

Ve saldırdı.

Karşısında yeterli bir güç olmadığını sanıyordu. Alman ordusu neredeyse boş topraklarda hızla ilerlemeye başladı…

Rusya çöküyordu, artık zafer çok yakındı!

Ancak Hitler orduları ilerledikçe karşısında güçlü bir Rus direnişi belirdi. İşler biraz zorlaşmıştı.

★★★

İşte bu aşamada karşısında hiç ummadığı bir durum belirdi.

Rusya'nın karakışı.

Hava sıcaklığı neresinden bakılsa eksi 20'lerde, 30'larda. Her yer kar, buz ve çamurla kaplı. Hitler ordularının ilerleyişi artık duraksamaya başlamış, zırhlı birliklerin ilerleyişi yavaşlamıştı. Üstelik karşılarında güçlü bir düşman direnişi vardı.

Anavatan Almanya'dan yeterli ikmal yapılması mümkün olmuyordu.

Harekat mevsimi geçmişti. Giysiler yazlıktı, asker donuyordu.

Akaryakıt yoktu, zırhlı araçların depoları donuyordu. Yeterli yiyecek de gelmiyordu. Silah ve cephane artık tükenme aşamasına gelmişti…

Ve Hitler'in Rusya'ya gönderdiği istila ordusu çuvallamaya başladı. Artık her savaş mevzisinden ve her siperden beyaz teslim bayrakları çekiliyordu. Yüz binlerce Alman askeri bu nedenle can verdi.

Hitler'in bu kumarı nasıl ve neden oynadığı bugün bile tartışılan bir konudur.

★★★

Aynı olay Hitler'den bir süre önce bizim başımıza da Birinci Dünya Savaşı'nda gelmişti. 1914 yılında Doğu Anadolu'da Rus ordusuyla kapışmıştık. İkmal durumumuz tam bir facia idi.

Savaş alanlarında yol yoktu. Askerimizin beslenmesi yeterli değildi. Peksimet, hurma ve zeytin!

Savaş alanlarına silah ve cephane sevki bin bir güçlükle yapılıyordu.

En büyük ve önemli ikmal yolumuz Karadeniz idi. İstanbul'dan kalkan çürük çarık gemilerle gönderilen malzeme Trabzon'a getiriliyor, oradan da zorlu yollarda at, katır, deve ve hatta eşek sırtında cepheye gönderiliyordu.

Bizim donanmamız hemen hiç yoktu. Rus donaması bir süre sonra Karadeniz'i de ele geçirince hiçbir şey gelmez oldu.

Olayın sonrasını hepimiz biliyoruz. Karnı aç, yeterli silahı, cephanesi ve giysileri bile olmayan, korkunç Doğu Anadolu kışında cephede donarak şehit düşen 90 bin vatan evladı…

O savaşa ikmal olayını düşünmeden, hiç dikkate almadan girmiştik. Oysa Rus ordusunun ikmali dört dörtlüktü.

Tarihimizde yaşanan en büyük hezimet ve faciadır.

★★★

Yıl 1921… Benzer olay bu kez Anadolu'yu istila eden Yunan ordusunun başına geldi.

Her yere saldırıyorlardı. Sakarya'ya, Ankara yakınlarına kadar ilerlediler.

İkmal üslerinden iyice uzaklaştılar.

Bir anlamda kendi kendilerini tuzağa düşürmüşlerdi!

21 gün süren kanlı savaşlardan sonra yenilip çekilmek zorunda kaldılar.

Memleketten tam olarak kovulmaları 9 eylül 1922'de gerçekleşti.

26 Ağustos 1922'de başlayan saldırımız düşman ordusunun o gün İzmir'de denize dökülmesiyle sonuçlandı.

Ne kadar doğru olduğu bilinmez ama Yunan ordusunun komutanı general Trikupis esir edildikten sonra mazeretini şöyle açıkladı:

“İkmal hatlarımız Mustafa Kemal tarafından kesilmiş, ordumuz silahsız, cephanesiz ve aç kalmıştı.”

★★★

Benzer bir olay şimdi Ukrayna topraklarında yaşanıyor. Medyada izlemişsinizdir…

Tank, top, kamyon ve zırhlı araçlardan oluşan 64 kilometrelik bir Rus konvoyu Rusya'dan çıkıp Ukrayna topraklarına girmişti. Amaç başkent Kiev'i kuşatıp ele geçirmekti.

Bu konvoyun uydu fotoğrafları çekilmiş. Sonuç dün açıklandı.

Uzun konvoy ikmal yetersizliği nedeniyle dağılmış ve durmuş. Akaryakıt, silah, cephane azalmış…Önlerinde Kiev'e giden yollar tıkalı. Konvoyun bir bölümü çevredeki ormanlara girmiş, bir bölümü başka yerlere yayılmış.

Ukrayna'nın hava gücü olsa bu duran hedefi mahveder ama yok!

★★★

Sevgili okurlarım bütün bunları niçin anlattığıma gelince…

Askeri durumlardan pek anlamam ama ikmal olayının her ordu için çok önemli olduğunu bilirim.

Bunu Birinci Dünya Savaşında Türk ordusu özellikle Sarıkamış harekatında, Kurtuluş Savaşımızda Yunan ordusu Sakarya'da, İkinci Dünya Savaşı'nda Hitler ordusu Rusya'da bire bir yaşamıştı.

Şimdi Rus ordusunun aynı eksikliği Kiev kuşatmasında yaşadığını görüyoruz.

İlk üç olay çoktaan bitti, tarihteki yerlerini aldı da, şimdi süregelen savaşın nasıl biteceğini merakla bekliyoruz!