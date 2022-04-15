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Rusya kalıbının adamı değilmiş!

SEVGILI okurlarım, bugün de sizlere Rusya- Ukrayna savaşından biraz olsun söz edeyim dedim.

Herhalde tahmin etmişsinizdir, ben belli konularda öyle iddialı, bilgiçlik taslayan biri değilim.

Başka bir deyişle günün neredeyse 24 saati boyunca ekranlara çıkıp her konuda ahkâm kesenlerden de değilim.

Bunu yapmak için ‘her konuda uzman olan (!) göstermelik bir uzman' olmak gerekir ki, benim öyle bir yeteneğim ne yazık ki yok!

Her konuyu bileceksin, her şeyden anlayacaksın!

Yok öyle şey…

Burada çıkan yazılarımı da ‘sıradan vatandaş' kimliğimle yazar ve sizlere o yolla iletirim.

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Şimdi (haddim olmayarak) gelelim Rusya-Ukrayna savaşına…

Sadece biz değil, bütün dünya Rusya'yı bir süper güç olarak bilirdi. Meğer yanılmışız.

Aman Rusya'yı kızdırmayalım, tepesini attırmayalım, üzerimize gelirse bizi duman eder, kendimizi koruyalım düşüncesi bütün dünyada vardı.

Bütün dünya Ukrayna'ya saldırısı sonrasında savaşın Rusya'nın zaferiyle biteceğini ve en kısa zamanda sonuçlanacağını tahmin ediyordu.

En geç bir hafta içerisinde başkent Kiev düşecek, Ukrayna ağır bir hezimete uğrayacaktı. Bizim uzmanlar öyle diyordu!

Ama olmadı…

Neredeyse iki ay geçti, zaferden henüz bir haber olmadığı gibi, dünya medyasından izlediğimiz kadarıyla Rusya ağır kayıplar veriyor.

Zira ‘süper güç' Rusya kalıbının adamı değilmiş!

Hiçbir günahı olmayan masum siviller evlerinden barklarından oluyor, yüz binlercesi komşu ülkelere kaçıyor, binlercesi öldürülüyor.

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Ukrayna'ya gelince, çok ağır kayıplar verdi. Ülkenin ekonomisi ve her şeyi mahvoldu, yıkıma uğradı.

Aslında Ukrayna Batı ülkelerinin bir Truva atı idi. Rusya için ciddi tehdit oluşturan bir ülke idi.

Orada Batı dünyası adına çalışan, ancak şimdi gördüğümüz gibi ihanete uğramış olan bir ülke.

Savaştan önce Ukrayna'ya sözler verilmişti:

“Siz orada sağlam durun, Rusya hiçbir şey yapamaz. Biz arkanızdayız. Gerektiğinde sizi NATO'ya alırız, AB'ye alırız, uğradığınız maddi ve manevi bütün zararları gideririz!”

Demek ki uyutmuşlar, yalan söylemişler. Bu konuda bugüne kadar hiçbir olumlu adım atmadılar.

Safsata ile zaman geçiriyorlar, sözüm ona zaman kazanıyorlar ama olan masum sivillere oluyor.

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Peki bu savaşta bizim Türkiye olarak durumumuz nedir?

AKP iktidarı hemen işin şov tarafına yöneldi.

Putin'le Zelenski'yi İstanbul'da buluşturma atraksiyonları derhal piyasaya sürüldü ama fos çıktı!

Arabuluculuk rolüne soyundular, kimse yemedi.

Ancak biz bu savaşta olmadığımız halde en büyük zararla çıkacağı şimdiden belli olan ülkelerden biriyiz. Kısaca anlatmaya çalışayım:

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-Kiev havaalanında iki dev askeri uçağımız ‘esir'… Savaştan hemen önce herhangi bir araştırma yapmadan, istihbarat elde etmeden, adına Koca Yusuf denilen iki adet büyük nakliye (A400M) uçağımız orada sıkıştı kaldı ve bekletiliyor. Milli servetimiz, ulusal varlığımız orada çürüyor.

-Başta Odesa olmak üzere Ukrayna limanlarında 11 sivil gemimiz var. Onlar da ‘esir'. Bu gemilere ayçiçek yağı, buğday gibi mallar yüklenmişti. Gemilerde görevli personel artık isyan aşamasında. Bizi yöneten aymazlar onların sesini duymuyor. Palavralar dışında onları kurtarmak için atılan herhangi somut bir adım yok.

-Savaş öncesinde Rusya ve Ukrayna'ya mal götürmek veya getirmek için yola çıkan bin'e yakın TIR'ımız oralarda tıkandı kaldı. Ne yapılacak, onları kim nasıl kurtaracak, hiçbir şey bilinmiyor.

-Dahası var! Önümüzdeki yaz aylarında gerek Rusya ve gerekse Ukrayna'dan milyonlarca turist bekliyorduk. Bu durumda, ülkesi perişan olan Ukrayna'dan hangi turist gelecektir? Rus turistler derseniz, onların sayısının da (hele savaş devam ederse) çok azalacağını ve büyük zarara uğrayacağımızı tahmin ediyorum.

-Her iki ülkede çok sayıda Türk müteahhit ve iş insanı var. Bunların alacakları ve kazançları ne olacak?

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Rusya ve Ukrayna… Savaş nedeniyle iki ülke de haşat oldu ve büyük yıkım yaşamayı sürdürüyor.

Her ikisinin de insan ve malzeme kaybı çok büyük. Dahası, Ukrayna'nın altyapısı da büyük zarar gördü.

Kiev şimdilik belki kurtuldu ama Ukrayna'nın pek çok kentleri harabeye döndü.

Rusya'nın ekonomisi derseniz, o da çökme aşamasında.

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Şimdi sorulması gereken temel soru (benim naçiz vatandaş kafama göre) şudur:

Savaş bitecek gibi görünüyor mu?

Bence kısa vadede hayır…

Devam ettiği sürece her iki ülke de her açıdan daha ağır bir yıkıma uğrayacaktır…

Ve günün birinde, başta petrol ve doğalgaz zamları olmak üzere kabak yine bizim başımızda daha beter patlayacaktır.

Gelecek turistlerden vazgeçtik, kısa vadede hiç değilse Kiev'de ‘esir' kalan iki dev askeri nakliye uçağımızı ve Ukrayna limanlarında tutulan gemilerimizi sağ salim kurtarabilsek!..

Ve sürekli şov yapmaktan, saçma sapan propaganda demeçleri vermekten kendimizi biraz olsun arındırabilsek!