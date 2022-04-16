PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Zambiya’nın denizi!

Sevgili okurlarım bizim gazetenin Parlamento Büro Şefi olan arkadaşımız Veli Toprak'ın dün çok ilginç bir haberi vardı.

Meclis Genel Kurulu ve Saray dahil herkesin, devletin bütün kesimlerinin ıskaladığı haberi Veli yakalamıştı.

Olay şöyle:

Bir Afrika ülkesi olan Zambiya ile Türkiye Cumhuriyeti arasında bir güvenlik işbirliği anlaşması imzalanıyor.

Bu anlaşma uyarınca iki ülke terörizmle ortak mücadele edecek, bazı konularda işbirliği yapacak, adımlarını birlikte atacak falan filan…

★★★

Yıl 2018…

Bizim Recep Bey yeni bir Afrika gezisine çıkıp çeşitli anlaşmalar imzalıyor. Sonra Türkiye'ye dönüyor.

Bunlardan biri olan Zambiya anlaşması bundan birkaç gün önce Meclis Genel Kurulu'na getiriliyor.

Milletvekillerinin bilgisine sunulan anlaşma oylanıyor ve iktidarın iki ortağı tarafından kabul ediliyor.

★★★

Ancak ortada ciddi bir sorun var.

İyi Parti Bursa milletvekili, emekli büyükelçi Ahmet Kamil Erozan aslında kara mizah konusu olan cümleleri anlaşma metninden cımbızla çekip yakalıyor.

Anlaşmanın 2. maddesinde aynen şu hüküm yer alıyor:

“Tarafların denizde kolluk görevi icra eden, denizde sınır aşan suçları takip eden teşkilatları arasında yakın işbirliği kurulabilme maksadıyla;

-Gemilerde/karargahlarda personel mübadelesi,

-Gemilerle karşılıklı liman ziyaretleri, ortak eğitim ve tatbikatları (yapılacaktır.)”

★★★

Fakat gelin görün ki bu aşamada ortaya küçük bir sorun çıkıyor!..

Zira Zambiya'da deniz yok!

Afrika'nın tam göbeğinde bir ülke. Denize uzaklığı binlerce kilometre.

Gemisi, donanması vesairesi de yok.

★★★

Bir başka kara mizah daha:

Zambiya'da 2018 yılında imzalanan bu anlaşma Meclis Genel Kurulu'na onay için aylar sonra getiriliyor.

İşte Recep Tayyip'in 13 Eylül 2019 tarihli yazısı:

“Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na…Anlaşma Anayasa'nın 90. maddesi gereğince onaylanması uygun bulunmak üzere ilişiktedir.”

Onaylanacak, partili Cumhurbaşkanı tarafından Resmi Gazete'ye gönderilip yayınlanacak ve kanun olacak.

★★★

Tam da bu sırada, konu görülürken Meclis kürsüsüne emekli büyükelçi, İyi Parti Bursa milletvekili Ahmet Kamil Erozan çıkıp konuşma yapıyor:

“Zambiya bir kara ülkesi. Denizi yok. Deniz Kuvvetleri ve gemisi de yok. Gemilerle liman ziyaretlerini nasıl yapacaksınız? Fatih Sultan Mehmet gibi gemileri karadan mı yürüteceksiniz?”

Erozan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ı suçluyor…

“Bu anlaşmayı okumadan imzalamışsınız. İstifa etmelisiniz.”

Sonra bu ciddiyetsizliği yine Meclis kürsüsünden şöyle anlatıyor:

“Zambiya ile anlaşma imzalanmış ama TBMM'nin önüne 44 ay sonra geliyor. Fakat bu anlaşmayı hiç kimse okumamış. Bugün önümüze onaylanması için sekiz tane uluslararası anlaşma geldi. Venezuela anlaşması imzalandıktan 54, Ekvator anlaşması 74, Özbekistan 47, Sırbistan 42, Zambiya 44 ay sonra geldi.

Yani bu ülkelere ayıp oluyor. Ben bunu o ülkelere hakaret olarak görüyorum.

Demek ki sizin attığınız imzaların hiçbir hükmü yok.

Bu yönetimsizliği ya da yönetilemeyen Türkiye'nin somut örneğini bu uluslararası anlaşmalarda da görüyoruz.

Bu anlaşma metinlerini hiç kimse okumamış…”

Erozan doğru söylüyor ama kim takar!

Anlaşmalar AKP-MHP oylarıyla üç gün önce kabul edildi.

★★★

Sevgili okurlarım, kara mizah tablosu işte böyle!..

Sorumsuzluk, devlette ciddiyetsizlik diz boyu.

İyi Parti milletvekili Ahmet Kamil Erozan ve gazeteci arkadaşımız Veli Toprak olmasa bu rezaletin hiçbirimiz farkında olmayacaktık.

Peki bundan sonra ne olacak?

Anlaşma uygulanırsa Zambiya savaş gemilerini limanlarımızda ağırlarız, kendi gemilerimizi de Zambiya limanlarına göndeririz!..

Ve bu iş için Zambiya ile Hint Okyanusu arasında aynen Kanal İstanbul gibi muhteşem bir kanal açarız!..

★★★

Meclis'te aylar ve yıllar sonra sözüm ona görüşülen anlaşma metinleri Recep Bey tarafından bir süre sonra onaylanıp Resmi Gazete'de çıkacak ve kanunlaşacak.

Bu bir ibret belgesidir.

Bir zamanlar bütün dünyada saygınlığı olan koskoca Türkiye Cumhuriyeti bu kafalar tarafından işte böyle yönetiliyor!