Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Beşiktaş’ı beğendim

Beşiktaş, ön alanda presi denedi. Her takım bunu düşünebilir. Önemli olan, presi yaparken savunmayı tuzağa düşürecek kilit paslar. Bunda başarı yüzdesi ilk devre açısından olumlu değildi. Bazen beşliye dönen Gaziantep defansı karşısında, geçişlerde iyi olmak gerekiyor. Böylece, hatlar arasında rahatlayıp, hücum düşüncesini daha etkili organize edersiniz. Çok pas hatası ile baskı kurmanın zaten imkânı olmaz.

Emirhan 61 dakika sahada kaldı. Çalıştı, çabaladı. Ondan hemen büyük işler bekleyemezsiniz.

Golcü, o anı hissetmeli. Ghezzal'in vuruşunda kaleciden dönen topu, Batshuayi bu kez kaçırmadı. Doğru zamanda doğru yerdeydi.

Rıdvan acele ettiğinde, çok pas hatası yapıyor. Oynadığı yer önemli ve birinci koşul sakin kalması.

Ghezzal, herhalde yorulduğu için, Töre ile değişti. Öyle değilse, gereksiz bir değişiklik olarak düşündüm.

Son bölümlerde Gaziantep risk almak zorundaydı. Öyle de yaptı.

Zaman Beşiktaş'ın lehine geçerken ani atak girişimleri sonucu değiştirmedi.