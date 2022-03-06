Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Böyle bitik takım görmedim

FAZLA değil üç sezon öncesine kadar İstanbul'un asırlık çınarları, Anadolu deplasmanlarında çıktıkları maçların favorisi olarak gösteriliyordu. Ev sahibi takımlar, savunma ağırlıklı oynar, bazen pozisyona bile giremeden maçı kaybederlerdi. Önce, bu korku bitti. Günümüzde ise artık hiç çekinmiyorlar. Bu kadroları oluşturan asırlık çınarların teknik direktör veya transferler yapan yöneticileri, tam bir çöküş yarattılar.

KONYASPOR ilk yarıda kusursuz çalışan bir makine gibiydi. Galatasaray aciz kaldı. Kornerler, gol pozisyonu doğurdu. Savunma kanatları Boey ve Van Aanholt, koridor oldu. Pulgar oyunundan çok, dövmeleri ile ön plandaydı. Gomis etkisiz eleman oldu. Cicaldau yoktu. Kerem kayboldu. Marcao ne yaptığını bilmiyordu. Hassan ve Rahmanovic, Konyaspor'u 2-0 öne geçirdiler.

SENIOR Torrent, bu nasıl analiz? Başka takıma bakmadınız değil mi, yanlışlıkla? İlk devre bir korneri bile olmayan Galatasaray on birinin, ikinci yarıya değişiklik olmadan başlaması da değişik geldi bana… “Demek Torrent memnun oyundan” dedim…

YAPILAN değişikliklerle, yel değirmenlerine saldıran Don Kişot gibiydi takım… Aklıma Cervantes geldi… Konyaspor çabuk ataklarda sonuca gitse acayip bir sonuç olabilirdi.

MERAK ediyorum, Barcelona maçı ne olacak?