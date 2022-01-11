Ercan Taner İletişim Bilgileri

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SVENSSON, İrfan Can'ın topuna yükselen Valencia'yı faul yaparak bozdu. Burada benim beğendiğim, Halil Umut Meler'in penaltıyı hemen göstermesi oldu. Acaba, yanlış mı gördüm? Neme lazım, VAR'da baksınlar, söylesinler stratejisini uygulamadı hakem… Cesaret bulaşıcıdır. Artmasını dilerim.

Gökhan İnler, hemen sonrasında öyle bir gol attı ki, bu vuruş uluslararası maçlarda olsa, ortalık ayağa kalkardı. Nefis goldü. Vincenzo Montella, orta alanı kalabalık tutup, takımı çabuk atağa kaldırıyor. Sistemi oturmuş. Takım savunması iyi. Fenerbahçe, rakip yarı sahada baskı yaptığında, bazen zorladı Adana Demirspor'u… İrfan Can ve Mert Hakan, ataklarda ön plana çıkmaya çalıştı.

Konsantrasyon, her an önemli… Kaan'ın arka direğe attığı çok iyi topu tahmin edemezsiniz, Belhanda ile golü yersiniz. Bu, ikinci devreye yenik başlamak demekti Fenerbahçe için… Pelkas, oyuna hiç ağırlığını koyamadı. Silik ve etkisizdi. Geriye çok yaslandı, son bölümlerde Demirspor… Fenerbahçe kanattan Mesut'la pozisyon aradı. Ama takımın bütünlüğünde problem var. Fenerbahçe'nin, taktiğin kitabını yazmış, oyuncu ilişkilerinde uzman bir teknik direktöre ihtiyacı var. Hem de vakit geçirmeden!