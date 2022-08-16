Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe gümbür gümbür

Hızlı başlayan hücum organizasyonlarını severim. Altay, Ferdi'yi iyi gördü. O da King'e çabuk oynadı. Deplasmanda golü erken buldu Fenerbahçe…

İlk dakikalarda öne geçilen oyunlarda rakibe üstünlüğünüzü kabul ettirmeniz daha kolay olur. Hasan'ın kırmızı görmesi ile maç tamamen Fenerbahçe'ye döndü. Eksik kalan Kasımpaşa sallanırken Fenerbahçe, oyun üstünlüğünü skora yansıtacağının mesajlarını vermeye başladı. Özellikle Valencia, son vuruşlarda önce istediğini yapamadı ama sonra golünü attı.

Fenerbahçe, iyi bir boksörün rakibini iplere yaslayıp, kroşeleri arka arkaya vuran bir görüntüde, Kasımpaşa'yı hırpalamaya başladı adeta… Devre biterken sahneye yine Valencia çıktı. Yaptığı asistle Emre Mor'a “Buyur, üçüncü golü sen at” dedi.

Kapılan toplarda çabuk hücuma çıkması Fenerbahçe'nin oyun içindeki en olumlu yönüydü. Lincoln, ona yakın oynayıp rahatsız etmezseniz, tam bir sanatçı oluyor. Oyun zekası çok iyi. Gecenin iyi isimlerinden King, Valencia'ya iyi pas verdi, o da dördüncü golü attı. Kendine konforlu alan bulan Valencia her zaman takımını sırtlar. Bunu dün gece ispatladı.

Perdeyi iki nefis golle genç Arda kapattı.

Fenerbahçe’nin dün gece aldığı galibiyet, gelecek güzel günlerin habercisi oldu bence…