Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Fenerbahçe’de değişen bir şey yok

İSMAİL Kartal'ı çok iyi tanırım. Futbolcuyken çok maçını anlattım. Hırsı ve sert oyunu seven, önemli bir savunma oyuncusuydu. Bu yapısını, teknik direktörlüğe geçtiği zaman, takımlarına iyi bir analizci olarak taşıdı. Fenerbahçe'yi en son çalıştırdığında takım sezonu ikinci bitirmişti.

TEKNİK direktör ilk maçına çıkınca, futbolcular iyi başlamak ister. Fenerbahçe'de bu istek, sadece 11 dakika sürdü. Maçta 19 dakika şut girişimi olmadı. Güray'ın gol girişimi dışında tempo yükselemedi.

BÜTÜN maçlar için yazıyorum, günümüzde seyirci çok acımasız. Kötü maç olunca stada gitmiyorlar. Evde seyredenler hemen kanalı değiştirip dizi izliyor. Bu ligin seyir zevki olmazsa, izlenme oranı çok düşer. Kâğıt üzerinde kalitesi belli Fenerbahçe'nin bu kadar donuk olması şaşırtıcı…

İRFAN ve Mesut üretemezse santrfor yalnız kalır. Serdar kayboldu, bu yüzden…

SOSA niye sorumluluk almıyor? Şut arayışı bile yok. Ferdi ve Samuel'in kanatlarını iyi kapattı Antalyaspor… Fenerbahçe'de ilk şut girişiminin 63'üncü dakikada olması şaka gibi…

KÖTÜ oynarken gol atmak, altın bulmak gibidir. Serdar Dursun attı. Yenilen gol, Boffin ve savunmaya yazar… Berke'nin hatası pahalıya mal oldu. Doğukan beraberliği getirdi. Kaleye Ertuğrul geçti. Fenerbahçe yine kazanamadı