Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Galibiyetle veda

Dün akşam vedalarla doluydu. Arda Turan, Torrent, Babel. Daha birçok isim yeni sezonda olmayacak. Burak Elmas da öyle tabii ki. Arda, futbol hayatının altın dönemini İspanya'da yaşadı. Atletico ve Barcelona forması giymek her futbolcuya nasip olmaz. Son dönemlerde maalesef kariyerini iyi yönetemedi.

Tam bir başarı hikâyesi yakalamışken olayın sonu darbe almış futbol yaşantısına döndü. Umarım aldığı hayat dersi onu tekrar başarılı bir futbol insanına döndürür. Ben şahsen dün akşam sahada olmasını isterdim ama yoktu.

Galatasaray, tarihinin en karmaşık dönemlerinden birini yaşıyor. Seçim ne olacak? Başkan kim olacak? belirsizlik var. Transfer ve teknik direktör belirsizliği haklı olarak camiaya gönül verenleri endişelendiriyor. Bu takım son dönemlerde 9 puan alamasaydı şu anda 39 puanı vardı ve kriz zirvedeydi. Yunus'un golü ve taraftarının alkışı güzel fotoğraftı. Ya Balotelli'nin nefis şutu direkten dönmeseydi?

İddiasız maçlar bazen keyifli olur. Gomis'in 8. golü penaltıdan geldi. Kalırsa, performans açısından yeni sezonda soru işaretim devam ediyor Gomis için. Kerem'in kafa golünde Muric'in büyük hatası vardı. Daha sonra Kerem, Gomis'e ‘al da at' dedi. Asist güzeldi. Balotelli'nin frikik golü bu sezon ilk üçe girebilir. Topa nefis vurdu. Yunus Galatasaray'da iş yapar.