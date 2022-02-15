Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Güzel maç oldu

COŞKU, mücadele, tempo… “İşte maç” dedim, ilk yarı biterken. Orta alanı, defansif iki oyuncu Necip-Atiba ikilisiyle kapatmak istedi Beşiktaş. Balotelli'nin orta alana geldiği anlar, Vargas ve Yusuf'un yaptığı driplingler, Kerem ve Rıdvan'ı zorladı. Buna rağmen, Kerem'in asisti ile Alex golünü attı. Golden hemen sonra ofansif tarafını gösteren Adana Demirspor, Beşiktaş'ı zorlamaya başladı. Vargas, Ghezzal'in ayağına basmasa, Balotelli'nin VAR'dan dönen golü çok iyiydi.

Necip’in Gökhan İnler'e yaptığı müdahale, bence penaltıydı. Rıdvan ve Kerem'in sakatlıkları dengeyi bozabilirdi Beşiktaş savunmasında… Son 15 dakikaya girilirken Beşiktaş topu rakibine bırakıp, kendi yarı sahasında kaldı. Emirhan'ın bulduğu pozisyon altın gibiydi. Kontrollü oynarken, böyle ataklara daha çok çıkmak lazım. Son bölümlerde, Batshuayi tamamen bitti. Güven'i aradı gözlerim…

85. dakikadan sonra orta sahalar çabuk geçildi. Oyundan düşen oyuncu sayısı fazlaydı. Beşiktaş'ta ikinci yarının en iyi oyuncusu Ghezzal'di. Gol için çok uğraştı.

DURAN toptan duraklama anlarında gol yemek Beşiktaş için üzücü. Demirspor, Samet'in golüne kadar çok uğraştı. Beşiktaş maçı kaybedebilirdi. Son saniyelerde bile tehlikeler yaşadı.