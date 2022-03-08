Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Hatalar izin vermedi

BATSHUAYI ve Larin, yedek kulübesinde… Önder Karaveli'den doğru karar. Bu iki oyuncu, son haftalarda tam anlamıyla dökülüyordu. Başakşehir'in kontrollü oyun isteğini pres ile etkisiz hale getirmek istedi Beşiktaş… Baskı sonuç verdi, ama gol gelmedi. Kenan'ın iki ve Can'ın net pozisyonları kaçmasa, maç 3-0 olurdu.

BEŞİKTAŞ, gol kaçırma yarışmasına rekor kırarak devam ediyor. 25'inci dakikadan sonra baskılı oyun bitti. Başakşehir, çok az top kaybetmeye başladı. Ve sonunda atamayana yine attılar. Serdar, topu uzaklaştıramayınca Trezequet kariyerinin en rahat gollerinden birini attı. Bu golle biraz bocaladı ev sahibi… Can'ın hazırladığı atakta Güven tam bir golcü vuruşu yaptı. Ne eveledi, ne geveledi, köşeyi gördü.

WELINTON'UN sakatlandığı an, bütün takım hipnotize oldu sanki… Yedek kulübesi sanki akıl tutulması yaşadı. Stoperin çıkıyor, Necip ısınıyor, nedense oyuna girmiyor. Ve Okaka kafayla golü atıyor. Bu değişikliğin anında yapılmaması kabul edilemez. Bu hata, teknik sorumlulara yazar. Gol yenir de böylesi fazla artık!

BASKI, gol sinyali veriyordu. Kenan, nihayet golle tanıştı.

BEŞİKTAŞ'IN mücadelesi takım olarak iyiydi. Başakşehir'in deneyimli kadrosunu sarstılar. Ama kazanamadı Kara Kartal…