Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Hedeflerin bittiği gece

Kendi evinde maça iyi başlamak çok önemli prensiptir. Yavaş başlangıç ve rakibe pas yapma imkânı vermek, kalenizde gol pozisyonları görmenize neden olur. Son iki ayın formda ve iyi takımı Kayserispor, maçın başını ev sahibi gibi oynadı. Ve Gavranovic, ona gelen topu iyi kontrol etti, ardından golü attı. Bu gol anında Montero geç kalmıştı. Ancak 25'inci dakikadan sonra baskıya geçti Beşiktaş… Alex, Kenan ve Batsuayi'nin kaçırdığı fırsatları izledik.

Son vuruş beceriksizliği, bu sezon en büyük meselesi Kara Kartal'ın… Devre biterken, Atiba'nın pasında Rosier beraberliği sağladı. Gol, savunma oyuncusundan gelmişti. Gelelim Ghezzal'e. Geçen sezonki gibi gol makinesi olan forvetlerin olmadığını, geç de olsa anladı. Oyunu kuruyor, merkeze geliyor ve şut atıyor. Beşiktaş'ın en büyük gücü o…

Atamayana atarlar! Bu söz çok doğru futbolda… Beşiktaş, oyun olarak ezdiği Kayserispor'dan ani atakta gol yedi. Cardoso, Carole'ün asistini değerlendirdi. Kenan dün iyi oynamadı. Kanat oyuncular çok çalışabilir, ama ben, gol veya asist rakamlarına bakarım. Her omuz faul değildir. Welinton'un kırmızısı, bence, haklı olarak VAR'dan döndü. Larin oyuna güç katsın diye alındı.

Sanki küsmüş gibi sahada kayboldu. Tek umut kupadaydı. Bu kadar kaçırırsan, elenirsin… Rosier'in kırmızı kartı doğru karardı.