Ercan Taner İletişim Bilgileri

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İrfan Can atılmasa ne olurdu?

MESUT Özil 33 yaşında… 2014 yılında, Brezilya'da Dünya Kupası kazanmış Almanya'nın anahtar yıldızıydı. Aradan geçen yıllar onu Türkiye'ye getirdi. Dün, Trabzonspor maçının başlarında, yedek kulübesinde oturuyordu. Çok sakatlanıyor, takımdan ayrı kalınca da unutuyor onu futbol dünyası… Fenerbahçe, onu böyle kritik maçlar için transfer etti. Şu ana kadar olmadı. Mutsuz bir birliktelik var sanki…

KADIKÖY, o eski ihtişamlı günlerine dönmüştü adeta… Seyirci desteği muhteşemdi. Trabzonspor'un oyunu domine etme isteğine pres ile karşılık verdi ev sahibi… Ve 18'inci dakika olayı… Hakem, İrfan Can-Siopis olayını süzemedi. VAR yakaladı. Kontrolsüz basma vakasıydı İrfan Can'nınki… Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Nwakaeme'nin temiz ayak içi, Trabzonspor'u öne geçirdi. Szalai ve Crespo ile beraberlik şansı inanılmaz kaçtı. 10 kişi oynama gücünü iyi gösterdi ev sahibi… Bir oyuncu, iki kişilik savaştı. Oyun ilerledikçe, eksik oynama dezavantajı, kriz anlarını getirebilirdi. Trabzonspor, tempoyu çok iyi ayarladı. Tek toplarla paslaşma kusursuzdu.

BÖYLE anlarda, duran toplar önemli ilaçtır. Mert Hakan çok iyi top gönderdi. Zajc golü attı. Bu gol, moral getirdi Fenerbahçe'ye… Dün akşam, Mert Hakan çok iyi oynadı. Resmen canını dişine taktı. Nwakaeme direğe takılmasa, kazanırdı Trabzonspor… Genç Ahmetcan kusursuzdu. Trabzonspor iyi oynadı.

FENERBAHÇE çok iyi mücadele etti. Maçın ana fikri böyleydi.