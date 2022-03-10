Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Karanlık tünel

Dünya Kupası'na gidecek bir tane hakemin var. Ve onu bir anda devre dışı bırakıyorsun. Bu hakem öyle böyle değil 5 büyük organizasyonda görev almış, Şampiyonlar Ligi finali yönetmiş, dünyada elit hakem kategorisine yükselmiş ilk Türk hakemi.

Ve hiçbir gerekçen yok! Bu kadar başarının karşılığı sessizce görevine son verilmek mi olmalı? Bunun gerekçesini açıklayamazsan etik davranışa girmez bu hareket. Buna mecbursun. FIFA ve UEFA ile olan ilişkilerin de buz gibi olur artık. Zaten futbolunla yerlerde sürünmeye başlamışsın. Yayın ihalesinde paralar yerlerde sürünüyor. Kulüpler inanılmaz bir darboğazda.

Sen de Cüneyt Çakır ve Fırat Aydınus gibi Türkiye'de eleştirilmelerine rağmen yine de futbolcuların, kulüplerin kabul ettiği bu iki ismi bir anda silip atıyorsun. Ne yapmak istiyorsunuz, amacınız ne? Liste dışı bırakmadığın diğer hakemler süper mi? Elit kategoriye mi yükseldiler, haberimiz yok?

Hangi büyük maçı yönetmişler, hangi yarı finalde, finalde görev almışlar ya da alacaklar? Diğer hakemlerin tavır koyması lazım. Çünkü Çakır ve Aydınus'un başına bu geliyorsa diğer hakemlerin başına neler gelir.

Açılmaması gereken bir kapıyı açmıştır TFF ve MHK. Yarın öbür gün maçlarda yapılacak hataların karşılığında birçok hakem benim de başıma bu gelir düşüncesiyle nasıl maç yönetecek? Türk hakemliği karanlık bir tünele girmiştir çıkışı nasıl olur bilemem.