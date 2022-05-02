Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kazanan – Kaybeden

İki maçı yazmak… Önce Beşiktaş sonra Galatasaray. Maçlar aynı güne gelince, neden olmasın dedik Bahadır Çokişler'le. Beşiktaş'ta mekanizma yine çalışmıyor. Bol pas hatası ve organizasyon bozukluğu had safhada. Çoğu zaman, sanki ilk defa bir arada oynayan oyuncular görüntüsü verdi Beşiktaş. Hakemi ilk devre beğenmedim. Faul verme tercihleri çok kötüydü. İkinci yarıya derli toplu başlangıç ve Serdar'ın kafa golü. İsmael'in tam zamanında yaptığı üç değişiklik, takıma daha iyi yansıdı. N'Koudou, önce gol attı sonra penaltı aldı. Yine attı.

Maçın kaderini değiştirdi. Montero kırmızı kart gördükten sonra, San Marino Milli Takımı gibi bol bol net pozisyon veren Beşiktaş, son saniyede Cardozo'nun golüne engel olamadı. Gelelim İstanbul'a. Emre ve Taylan'ın maç içinde Sivasspor defansının arasına koşu yapması şarttı.

Kerem'in bire birdeki yeteneği göz önüne alınınca, Gomis ve Babel, pozisyona girmekte fazla zorlanmayacaktı. Sivasspor'un çabuk atak ve pres stratejisi her takımı uğraştırır. Görüntü böyleydi. Galatasaray, İspanyol ekolünü andıran bir gol attı. Sivasspor, oyun disiplininden hiç kopmadı. Oyunu uzun süre domine etti. Ahmet Oğuz'un golünü güzelleştiren Muslera'nın ilerde olmasıydı. Torrent ile bu iş gerçekten olmaz.