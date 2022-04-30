Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Kazanmaya devam İsmail Hoca

Fenerbahçe, maça yine golle başladı. Bu durum büyük avantaj tabi… Nazım Sangare'nin Rossi'ye pası çok iyiydi. Rossi, vuruşu yaptığı anda kaleci Günay'ın yapacak bir şeyi kalmamıştı. Nazım, birinci devre, Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ilk kez bu kadar iyi oynadı dün gece…

Gaziantep final paslarını biraz daha olumlu yapsa, önemli pozisyonlara girebilirdi. Serdar Dursun, bu sezon kuşkusuz takımda iyi işler yaptı. Fakat Fenerbahçe santrforunun bir basamak daha yukarda olması gerekiyor bence… Uzun süre sonra oyunda gördüğümüz Gustavo tam profesyonel… İşini en iyi şekilde yapmaya çalışıyor. Crespo'nun boşluğunu doldurması zor yalnız…

Serdar’ın kaçırdığı penaltı, oyunu, Fenerbahçe açısından olumsuz yönde etkileyebilirdi. Morali bozulmadı, gol aramaya devam etti. Gecenin formda ismi Mert Hakan hazırladı. Serdar attı. İki farkla öne geçmek, oyun içinde sizi rahatlatır. Ben maçı kazandım havasına girmek ise çok yanlış yola götürür takımı… Sagal golü atınca, biraz strese girdi Fenerbahçe… Bu sırada Zajc sahne aldı. Çalımı ve gol vuruşu mükemmeldi. Diri, tempolu ve mücadeleci oyunu takıma adapte eden İsmail Kartal ve yardımcılarını kutlamak lazım.

Maxim’in attığı penaltı golü sadece tabelayı değiştirdi o kadar…