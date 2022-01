Ercan Taner İletişim Bilgileri

Maçın adamı İrfan Can

Kadıköy’de maça öyle başlayacaksın ki, rakip sinecek. Savunmasını, ceza sahasına yakın bölgede kurmak zorunda kalacak. Bu, eskiden böyleydi. Şimdi normal bir başlangıç, sanki ligin son haftaları gibi…

Altay’ın derin top denemeleri karşısında zorlanıyordu Fenerbahçe savunması… Thaciano çok iyi top attı. Rayan golü atarken Altay, Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Yediği gol sonrası, hemen bunaltıcı baskı kuramadı Fenerbahçe… Mesela, ilk isabetli şut 26'ncı dakikada geldi.

Altay, biraz geriye yaslanırken, takımın iyilerinden Ferdi, İrfan Can Kahveci'ye kilit pası verdi. Serdar dokundu. İrfan Can golü attı. İkinci yarının başında, Valencia ve Nazım oyuna girdi. Ferdi, kanatta etkili olmaya devam etti. Szalai ve Pelkas, ilk devrenin etkisiz oyuncularıydı. Arka arkaya girilen 2 net pozisyon gol olsa, maç kopmaya giderdi. Son 20 dakikada, Altay çok kapandı. Benim gözlerim Mesut'u arıyordu. İrfan Can, serbest vuruşta iyi asist yaparken, Serdar Fenerbahçe'yi öne geçirdi. İrfan, dün akşamın oyuncusu kabul, ama Mesut Özil'in bu takımın içinde olması lazım. Bu oyunda yaratıcılık çok önemlidir. Fenerbahçe, farklı kazanacağı maçta geriden geldi ve kazandı. Bu önemli…