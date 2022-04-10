Ercan Taner İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Mis gibi galibiyet

Henüz maçın başında Vida'nın gönderdiği topta Ghezzal'in sırtı dönük olmasına rağmen hiç bekletmeden Batshuayi'e attığı pas nefisti. Batshuayi bu kez kaçırmadı, iyi vurdu. Stadı tıklım tıklım dolduran Beşiktaş taraftarına erken bir hediye gibi geldi bu gol. Liderle sanki aynı puanda olan bir takımın şampiyonluk isteyen taraftarı gibiydi Beşiktaş seyircisi.

Alanyasspor, gol sonrası iyi pas yaptı. Beşiktaş'ın yapmak istediği baskıyı çoğu zaman kırdı ve Efecan ile beraberliği yakaladı. Sosyal medyadan taraftarı stada davet eden Josef De Souza çok çabuk Beşiktaş'ı öne geçirdi. İlk yarıda Alanyaspor'un oyuncusu Tayfur, attığı pas dışında da sahanın en iyisiydi. Beşiktaş için şunu söylemek lazım; eğer üçlü savunma sistemini oynayacaksınız gerideki üçlünün çok iyi olması lazım, yoksa savunma arkasına atılan her top tehlike oluşturur. Bunu Trabzonspor maçında da gördük, dün de gördük.

Beşiktaş’ın 3. golünde Batshuayi'nin, Rosier'in pasındaki kontrolü ve ardından da gol vuruşu çok klastı. Maçın son 20 dakikasına girerken tempo düştü. Rölantide giden oyunda Rıdvan, Güven'e nefis bir pas verdi, o da affetmedi.

İşin gerçeği şu: Valerien İsmael sistemini oturtmak için epey uğraşıyor. En azından gol yollarında bunu dün ispatladı. Takımın oyun disiplinini çok beğendim.