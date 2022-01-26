Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Nasıl ihale bu?

Yeni ihale şartlarını inceledim. Ben, İstanbul Fatih'te yıllarca yaşadım. Orta halli bir aileydik. İnsanlar, harcadıkları paraya dikkat ederlerdi doğal olarak. Futbola çok meraklı olanlar, bu ihaleye nasıl intibak edecekler çok merak ediyorum.

2 büyük takım artı 8 Anadolu takımı, olay ayrıldı yani. İki yayıncı demek, iki ayrı fatura ortaya çıkması demek. Desen ki “Maçları seyredemedim” Merak etmeyin, yine şansınız var. 15 dakika Süper Lig özeti ve TFF 1. Lig canlı yayınlarını alan başka şirketler karşınıza çıkabilir. Bu, yine fatura demek. Radyo, özel dijital haklar; yine para, yine para. Veya Türkiye içi paketlerin tamamı. Hepsini bir şirket alsa, e tamam ama vatandaşın sırtına yine yüklü faturalar.

Aylık şu kadar der, veren verir, veremeyen bu işten kopar. Kopanlar, milyona yakın olur yalnız.

Zaten seyretme zevki olmayan bir lig izliyoruz. Ekonomik durum ortada. Kim uğraşacak bu faturalarla ya da dekoderlerle?

Futbol seyircisi soğuk bakıyor bu işe… Benden söylemesi…