Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Önemli olan kazanmak

Penaltı olana kadar maçtaki en ilginç gelişme, kar yağışının hafifçe kendini göstermesiydi. Top, Beşiktaş'ın ayağında çok kaldı. Gol pozisyonu üretimi hiç oluşmadı. Karagümrük de çabuk atakları düşündüğünden, kendi yarı sahasında kalmayı tercih etti. Maç tatsız tuzsuz, sıkıcı bir şekilde devam ederken, korner sonrası Caner'in elle oynaması ile Beşiktaş penaltı kazandı. Batshuayi'nin vuruşu klastı.

Larin, net pozisyonu kaçırmasa maçın rengi belli olurdu. Orta sahaların çabuk geçilmesi, maça biraz olsun hareket getirdi.

Beşiktaş’ta zaman zaman gözüken pas hataları, kalesinde tehlikeler yaşamasına neden oluyor. Oğuzhan yine iyi niyetliydi. Üretim tarafına baktığımızda, yine olmadı. Ghezzal iyi oynamadı ve ikinci devre sorumluluk alamadı.

Karagümrük riskleri alarak geldi son bölümlerde. Beklentim, Beşiktaş'ın çabuk atak yanıtıydı. Bunun sonucunda, kalesinde tehlikeler gördü Beşiktaş. Güven'in top kayıpları aşırıydı. Maçta Necip ve Rosier mükemmel oynadılar.

Beşiktaş çok iyi oynamadığı maçta kazanmayı başardı.