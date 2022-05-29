Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Real Madrid imparatorluğu

Düşünün bu final İstanbul’da yapılsa ve dün geceki gibi geç başlasa neler derlerdi bize? UEFA bu skandalın faturasını Fransa Futbol Federasyonu’na nasıl kesecek acaba? Oyuncuların konsantrasyonu böyle beklenmedik durumlarda bozulabilir.

Neyse bu skandalı bir kenara bırakalım. Jürgen Klopp’un oyun tarzında pres en başta yer alır. Savunma kanatları Alexander Arnold ve Robertson hücuma çok iyi destek verdiler. Real Madrid sanki biraz boğuldu baskı karşısında… Mane ile Salah, Real Madrid savunmasını sarstılar. Mane’nin şutu direğe vurmasa bu iyi oyunun karşılığını erkenden alacaktı Liverpool…

Alisson ilk yarının sonunda önemli 2 hata yaparken aklıma Loris Karius ve Liverpool’un kaybettiği final geldi. Kupayı tam 13 defa müzesine götüren Real Madrid tempoyu düşürüp

sakin kalma stratejisi ile sabırlı oyunu tercih etti uzun süre. İkinci yarıda oynanan oyun iki takım açısından da ortalamanın altında kaldı.

60. dakikaya girerken Real Madrid’in sadece 2 isabetli şutu vardı. Valverde’nin hazırladığı pozisyonda Vinicius Junior golü attı. Gol anına kadar ceza sahasına sadece sekiz defa gelebilmişti Real… Courtois yaptığı kritik kurtarışlarla takımını ayakta tuttu.

Real Madrid bir final takımı olduğunu yine bütün dünyaya gösterdi.