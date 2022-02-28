Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Soğuk terle kazanmak!

RİZESPOR'UN orta sahası, kâğıt üzerinde, Torrent'in oluşturduğu orta sahadan daha iyiydi. Yusuf ve Boyd, Galatasaray savunmasını zorladı bence.

MAÇ başladı. Tribün desteği, baskı derken 8 dakika geçti. Sonra, yan çizgiye yakın bir noktadan serbest vuruş kullandı Gedson Fernandes. Top ağlara gitti. Kabul, nefis gol ama ne olursa olsun, kaleciler böyle yandan gelen topta gol yerse eleştirilir. Pena'nın bu vuruşu hesaplaması gerekirdi.

TORRENT geldiğinden beri arayışta. Bu, sezon başında olabilir ama lig bitiyor ve Galatasaray tehlikeli bölgede. Gomis ile başlamak gerek. Sahada lider eksikliği var.

GALATASARAY beraberliği yakalamak için yüklenmeye çalıştı. Ceza sahası pozisyonu azdı. İş, şut denemelerine kalmıştı. Van Aanholt, köşeye giden ayak içi vuruşuyla, Hollandalı ustalığını gösterdi. Devre biterken, gol zamanında geldi ev sahibi için.

BERABERLİK demek, maçı kazanırım anlamına gelmiyor. Boyd, güzel gol attı. Her şey yeniden başlıyordu Galatasaray için. Oyun, Gomis ve Feghouli'yi aramaya başladı. Gomis girdi, penaltıyı aldı, ama bu kez Tarık kalesinde devleşti. Sonrasında Tarık bir kez daha sahneye çıktı. Kontrolsüz hareketini VAR yakaladı ve Babel kaçırmadı. Bütün hatlarıyla baskı başladı. Bu anlar önemlidir. Ama geriye dönüşler daha önemlidir. Ve üçüncü gol. Tam bir Barcelona golü gibiydi: Berkan, Feghouli ve Van Aanholt. Gomis, maçı bitiren golü klas bir şekilde attı.