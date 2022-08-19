Ercan Taner İletişim Bilgileri

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Viyana usulü Jesus taktiği

Austria Wien çok genç bir takım. Günümüz futbolunda gençlik artık çok önemli. Oyuna dinamik başlayan ev sahibi karşısında deneyimli Fenerbahçe, nasıl oynayacağını bizlere gösterdi.

Jesus, rakibi çok iyi analiz etmiş. Böyle pres yapan takımların savunma bölgesi dengesiz yakalanabilir. Öyle de oldu. Rossi, çok güzel pas verdi. King, yine affetmedi.

Alioski, tam ritmini bulmuş olmasa da Fenerbahçe'ye çok faydalı olacak. Oyun kurma becerisi çok iyi. Sol kanat savunma olmasına rağmen, onu sahanın değişik bölgelerinde görebilirsiniz. Kariyerinde, bize bu yapısını göstermişti.

Mozart’ın ülkesi, medeni Avusturya'da sahaya atılan maddeler beni şaşırttı. Altay'ın üstüne gelen davul tokmağı, bir Avrupa kupası maçı için tam rezillik oldu.

Sahada, Kasımpaşa maçından çok farklı olan kadro hatasıza yakın oynarken, Jesus ve ekibinin bütün takımı hazır tutması çok önemli. İsmail, tam bir el yapımı İsviçre saati gibi… 1 saniye bile geri kalmıyor. Mükemmel!

“Santrforlar bencil olur” derler. Yalnız, Serdar Dursun'un egoist olma lüksü bence yok. Neyse, yine golünü attı.

Lincoln ve Zajc, takımın pas kalitesini baya yukarı çekti. İşin aslı, yaptığı değişiklikler ve oyun içi taktik hamleleriyle Jesus, dün gece teknik direktörlük dersi verdi.