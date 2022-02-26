Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Avcı gerçeği geç gördü

Futbol daima taktik ve oyun disiplini ister, gevşemeyi ve rakibi küçümsemeyi asla affetmez. Tam kapasiteni ortaya koymazsan sürpriz sonuçlarla karşılaşabilirsin. Abdullah Hoca rakibi küçümseyerek, sahaya yanlış kadro çıkardı. İlk yarıyı 2-0 geride kapatınca hatasını gördü, doğru oyuncu değişikleriyle oyuna müdahale etti. Bordo-mavililer ikinci yarıya bambaşka bir kimlikle çıktı, kazanma arzusunu sahaya yansıttı, birçok gol pozisyonuna girdi.

Kayserisporilk yarıda orta sahayı rahat geçti. Trabzonspor'da Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Visca birlikte oynayamaz. Aynı bölgeden hücum eden 3 oyuncu takımın dengesini bozuyor. Abdullah Hoca'nın sahaya çıkardığı kadro yanlıştı. Abdülkadir Ömür-Bakasetas ikilisinden birinin kulübede olup, orta sahaya Siopis'in yanına rakibi kontrataklarını durduracak bir isim olmalıydı.

İlk yarıdaki savunma hattı da son derece kötüydü. Bekler Peres ve Puchacz ile stoperde Ahmetcan, Trabzon'un en zayıf bölgesiydi. Özellikle genç Ahmetcan yaptığı iki bireysel hatayla 2 gole neden oldu. Abdullah Hoca ikinci yarıya genç Ahmetcan'ın yerine Denswill'i, Puchacz'ın yerine Yusuf Erdoğan'ı, orta sahada ise Bakasetas'ın yerine Djaniny'yi oyuna aldı. Trabzonspor, Abdullah Hoca'nın yaptığı oyuncu değişiklikleriyle ikinci yarıya çok hızlı başladı, oyun üstünlüğünü tamamen ele geçirdi golleri bulup son saniyede ayağına gelen şansı da iyi değerlendirdi.