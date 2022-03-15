Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Maç psikolojiyle kazanılır

1- Galatasaray, Barcelona'ya karşı mükemmel performans sergiledi. Bu maçtan 3 gün sonraki Beşiktaş derbisinin iptalini istedi. Bu talep hakkaniyetli, adil ve fırsatçı olmayan bir talepti. Beşiktaş Başkanı ve yönetimi bu isteğe olumsuz cevap verdi. Bu cevap Galatasaray'ı hırslandırarak, derbiyi sanki şampiyonluk maçı havasına soktu, o psikolojisiyle sahaya çıkarsa Galatasaray da seni yener.

2- Çok değerli Önder Karaveli hocam maalesef sahaya yanlış 11 çıkardın. Orta sahada 39 yaşındaki Atiba ile 20 yaşındaki Can'a görev verdin. Bu ikilinin ligin en zayıf orta sahası Galatasaray'dan daha yetersiz olduğunu anlamadın mı? Forvet hattında ise Güven tek forvet oynamaz. Güven, Batshuayi ya da Larin ile çift forvet oynar, ancak Kenan ile oynamaz. Beşiktaş'ın Galatasaray'a karşı hücum gücü Kenan ve Güven olamaz. Bu yanlış kadroyla galibiyet beklemek hayalcilik olurdu.

3- Çok değerli hakem kardeşim, Cicaldau'nun arkadan yaptığı harekete faul ve sarı kart verdin. Galatasaray'ın attığı ikinci gol öncesi Mohamed, Umut'a arkadan daha sert faul yaptı, diziyle tekme attı, bu pozisyonu devam ettirdin. Bu hakem kararını anlamak mümkün değil.

Sonuç olarak Galatasaray daha çok istedi, daha çok mücadele etti, tam kapasitesini ortaya koyarak haklı bir galibiyet aldı. Kerem Aktürkoğlu sahanın en iyisiydi, boş alan bulduğu zaman driplingleriyle Beşiktaş savunmasını darmadağın etti ve derbinin kaderini belirledi.