Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Torrent’e mektup

1) SEVGİLİ Torrent, bu takım nasıl hücum yapacak? Nasıl pozisyon üretecek? Nasıl gol atacak? Orta sahaya üç tane oyuncu koymuşsun; Emre, Berkan ve Cicaldau. Üçü de aynı özellikte. Bir kişinin yapacağı işi üç kişiye yaptırıyorsun. Ve takımı sahada iki kişi eksik oynatıyorsun. Yahu bunu ben görüyorum de sen göremiyor musun?

2) SEVGİLİ hocam, bir takım hücum yapar. Hücum prensipleri vardır. Kanatlardan akın yaparsın, etkili ortalar yaparsın, topu Gomis ile buluşturursun. Yapıyor musun? Hayır. Merkezden verkaçlarla ceza sahasına girersin fakat üç tane orta sahanın Gomis ile hiçbir iletişimi yok. Kaleye şut atmayan bir orta saha olabilir mi? Rakip ceza sahasına girmeyen hamle yapmayan bir orta saha olabilir mi? Bunları görmüyor musun? Hiçbir duran top, frikik organizasyonu yok. Kaleye şut yok. Bu takım ne çalışıyor anlamakta çok zorluk yaşıyorum.

3) FORVETTE Gomis'in çok yetersiz olduğunu düşünüyorsan çift forvete geç. Mohamed ile Gomis'i yan yana oynat. Takım 2-0 mağlup, sen hâlâ santrfor çıkarıp santrfor koyuyorsun. Hocam kusura bakma hiçbir yaratıcılığın, hiçbir taktiksel değişikliğin yok.

4) SEVGİLİ başkan, bu Pena'nın ne kadar zayıf bir kaleci olduğunu göremediniz mi? Galatasaray'daki yedek kaleciler Fatih başta olmak üzere Pena'dan daha iyi. Görmüyor musun? Savunma olarak da Galatasaraylı futbolcular mücadele içerisinde doğruyu yapmıyorlar. Rakibe baskı ve pres yok. Böyle savunma olmaz. Hoca, bunu da gör.