Lemi Çelik İletişim Bilgileri

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Zengin kulübe kazandırır

TRABZONSPOR-Antalyaspor maçı kupa finaliymiş gibi çok güzel bir mücadele oldu. İki takım da mükemmel performans sergiledi; kutlamak gerek…

1- Abdullah Avcı teknik adam olarak mükemmel bir performans sergiledi. Her maçta çıkardığı doğru kadroyla, rakipleri iyi analiz edip doğru taktikle çıkmasıyla, oyuna müdahale edip yaptığı doğru oyuncu değişikleriyle Trabzonspor'un başarısının baş mimarı olduğunu söyleyebiliriz.

2- Trabzonspor kanatlardan ve merkezden yaptığı ataklarda pozisyon üretemedi fakat rakip hücuma çıkarken kaptığı toplarla etkili hücumlar gerçekleştirdi; net pozisyonlar buldu.

3- Bir sözümüz de TFF'ye. Futbolda 5 değişiklik yanlış. 3 değişiklik en doğrusu. 5 değişiklik kararı takımların dengesini bozuyor, oyunun temposunu düşünüyor. Oyun ve taktik disiplin bozuluyor. 5 değişiklik kararı takıma katkı sağlamak yerine zarar veriyor.

SONUÇ olarak kadrosunda kaliteli, yetenekli ve yaratıcı oyuncu sayısının fazla olması Trabzonspor'a büyük avantaj sağlıyor, Trabzonspor özellikle hücum hattındaki üst düzeydeki kaliteli oyuncularıyla sonuca ulaşıyor. Djaniny, Kouassi, Berat üç büyükleri şampiyonluğa oynatır. Ama bu 3 oyuncu Trabzonspor'da yedek bekliyor. Eğer üç kulvarda yarışmak istiyorsanız kadronuzda yer alan oyuncuların aynı kalitede olması lazım. Bu kadro da Trabzonspor'da var. Trabzonspor bu geniş kadrosuyla bütün kupalara uzun süre ambargo koyabilir.