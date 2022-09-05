Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

PAYLAŞIM Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ATO’ya seçilecek kişinin kalbi Adana için atmalı

Adana Ticaret Odası'nda bir seçim süreci daha yaklaşıyor.

Ticaret odaları bulundukları şehirlerin en önemli ekonomik organlarıdır.

Şehir ekonomisinin kalbi burada atar ve ekonominin nabzını ölçmek için en doğru yerdir.

Adana gibi büyük illerde on binleri bulan üye sayısı nedeniyle çok etkili, yaptırım gücü olan, büyük bir bütçe ile idare edilen, şehrin ekonomik yaşamına yön veren iş adamlarından, ekonomik yaşamın vazgeçilmezi olan bakkalından matbaacısına, berberinden toptancısına kadar, müteahhidinden hırdavatçısına kadar her meslek grubu mensubunun temsil edildiği bir yerdir.

Ticaret Odaları, bulundukları şehrin ekonomik yaşamına katkıda bulunacak çalışmaları yapmalı, meslek gruplarının işlerini daha nitelikli ve çağa uygun biçimde sürdürmelerine katkı sunmalıdır.

Şehre önemli ve kalıcı hizmetler yapmalıdır.

Ticaret odaları meslek mensuplarının sorunları konusunda her zaman muhatap bulabildikleri yerler olmalıdır.

En önemlisi de yıllardır ekonomik olarak geride giden Adana'yı tekrar eski parlak günlere dönüştürecek atılımların, girişimlerin, hazırlıkların yapıldığı bir organ olmalıdır.

Fakat baktığımız zaman, mevcut yönetimi kastetmeden Adana Ticaret Odası'ndan son yıllarda, yukarıda saydığım maddelerle ilgili olarak yeterli etkili sesin çıktığını söylemek mümkün değil.

Adana Ticaret Odası'nın son yıllarda ne Adana için ne de üyeler açısından önemli bir faaliyeti olduğundan söz edilmez.

Aklıma gelen sadece E -5 üzerine güzel bir hizmet binası yaptırmış olmaları.

Elbette bu binayı yaptırmaları çok iyi oldu ama bina karın doyurmuyor.

Adana'da, son yıllarda ekonomik göstergeler hep geride gidiyor.

Evet, bütün Türkiye açısından durum aynı ama nüfusuna oranla büyük bir yabancı göçüne maruz kalmış olan Adana'da, şimdiye kadar bu kadar güçlü bir kuruma yakışacak hizmetler üretildiğini söylemek mümkün değil.

Oysa Adanalı, on binlerce üyesi bulunan Ticaret odasından daha güçlü ses beklemekte.

Elbette ki bu ses, güçlü yönetimlerce ortaya çıkar.

Adana Ticaret Odası'nın seçimleri ne olur kim kazanır bilemem, zaten beni de kişiler değil yapılacak işler ilgilendirir.

Bu açıdan şunları söylemeliyim ki;

ATO'ya Adana'nın sorunları iyi bilen ve bunları tüm Türkiye'ye iyi anlatabilecek…

Adana'nın ekonomik yaşamını güçlendirmek için projeleri olan…

Adana'ya yeni yatırımlar kazandırmak için çalışacak…

Tüm üyelerle ayrım yapmadan gönül sohbeti yapabilecek, onlarla hemhal olacak, onların dert ve sorunlarıyla yakından ilgilenecek…

Sofrası açık, çayı içilebilen, görünmeyen odalarda oturup üyeler geldiğinde “yok” dedirtmeyecek, aksine insanların işlerini çözmek için takip edecek…

Ticaretinde kendisini kanıtlamış, güler yüzlü ve sevilen…

Yeri geldiğinde Adana'da ekonomik yaşamının toparlanması için girişilen çalışmalarda, bu uğurda oluşturulacak komitelerde abilik yapacak…

Kalbi Adana için atacak…

Güçlü, dinamik ve enerjik bir başkan ve buna uygun bir yönetim seçilmeli…

Adı değil, nitelikleri önemli…

Bu kim olacaksa, hayırlı olsun!…