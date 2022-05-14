Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Büyükşehir belediyesinde başkan vekilliği krizi

Adana Büyükşehir Belediyesinde bugünlerde bir meclis başkan vekilliği krizi yaşanıyor.

Tartışma henüz şu an içeride devam ediyor, dışarı sızmamış gibi ama kamuoyunun gündemine taşması an meselesi…

Çünkü Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili Mustafa Akgedik'in yasal olarak bu görevi sürdürmesinin mümkün olmadığı belirtiliyor.

Nedeni ise Mustafa Akgedik'in aynı zamanda Aladağ Belediye Başkanı olması.

Şu an Adana Büyükşehir Belediyesi'nde iki Meclis Başkan Vekili var:

Birinci başkan vekili Mustafa Akgedik ve ikinci başkan vekili Mustafa Bayar.

İkisi de Cumhur İttifakından. Mustafa Akgedik, bildiğiniz gibi AKP'nin Aladağ Belediye Başkanı.

Akgedik'in özellikle son zamanlarda Aladağ'ın turistik olarak ön plana çıkması için çok çabaladığını ve önemli mesafe aldığını biliyor ve kendisini bu yönden takdir ediyoruz.

Sayın Başkan inşallah Kapuzbaşı Şelalalerini Aladağ ile bütünleştirecek ve Adana üzerinden buraya ulaşmayı kolaylaştırıp daha da teşvik edecek çalışmaları devam ettirir.

Evet, Akgedik'e bu yönde takdir duygularımızı belirttik ama Adana Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili olmasının da yasal olmadığı iddiaları hatırlatmak isteriz.

Çünkü yasaya göre, ilçe belediye başkanları Büyükşehir Belediyesi Meclisinde Belediye Başkanı'na vekillik yapamıyorlarmış.

Daha önceleri tartışılan bu konuların artık Danıştay kararlarıyla çözüldüğü ve ilçe belediye başkanlarına bu yolun kapatıldığı söyleniyor.

Ancak Adana'da fiili olarak bir ilçe belediye başkanı olan Mustafa Akgedik, Meclis'i Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yerine vekil olarak idare ediyor.

Hatta en son olarak geçtiğimiz günlerde Zeydan Karalar'ın bir yere gitmesi nedeniyle Meclis'e Başkanlık etmiş ve Zeydan Karalar dönmesine rağmen burada meclisi idare etmeyi sürdürmüştü.

Oysa Başkan geldiğine göre, kendisinin o makamı terk ederek Karalar'a Başkanlık görevini bırakması gerekirdi.

Meclis Başkan Vekilleri Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Cumhur ittifakının oy oranı fazla olduğu için AKP ve MHP'li üyelerin oylarıyla seçildi.

Fakat şimdi böyle bir tartışma var.

Meclis başkan vekilinin İlçe Belediye Başkanı olmayan Meclis üyelerinin içinden seçilmesi gerekiyor.

Yoksa, iptali bile söz konusu olur.

Nitekim geçmişte olmuştu.

Hatırlatalım:

Aytaç Durak, görevden alındığı zaman Adana Büyükşehir Belediye Meclisi'nde Mahmut Çelikcan'ın başkan vekilliği gündeme gelmişti.

Bir süre başkan vekilliği yapan Çelikcan yapılan itiraz ve Adana 2. İdare Mahkemesi'nin “Büyükşehir Belediyeleri Kanununun 17. maddesine göre ilçe yada alt kademe belediye başkanlarının adaylığının yasal olarak mümkün olamayacağına” dayandırdığı kararı üzerine, ilçe belediye başkanı olduğu için Başkan Vekilliği yapamayacağı için görevi bırakmış, asli görevi olan Yüreğir Belediye Başkanlığına dönmüş ve doğal bir meclis üyesi olma görevini de sürdürmüştü.

Yani şimdi geçmişte Mahmut Çelikcan için verilen mahkeme kararına konu olan aynı durum mevcut.

Yasalar ve Büyükşehir Belediyeler Kanunu'nın 17. Maddesi; Çelikcan gibi bir ilçe başkanı olan Akgedik de başkan vekilliği yapamaz diyor…

Başkan vekilliği yapamayacak kişi Başkan'ın herhangi bir yerde bu arada Mecliste de vekili olamaz…

Fakat buna rağmen Akgedik Başkan Vekilliğini sürdürüyor.

Bu arada Zeydan Karalar'a seslenmek isterim:

Sayın Karalar, sizin hem belediyede hem partide hem de dışarıda iş gönderdiğiniz hukuk bürolarında güçlü hukuk danışmanlarınız, bu işleri çok iyi bilen duayen avukat dostlarınız vardır. Hatta, bunların arasında geçmişte Mahmut Çelikcan'ın Başkan Vekilliğinin yasal olmadığını mahkeme kararıyla ispatlayan hukukçular da var.

Büyükşehir belediye başkanı, büyükşehir belediye idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir.

Büyükşehir belediye başkan vekili de, Belediye Kanunundaki usullere göre belirlenir.

Büyükşehir kapsamındaki ilçe belediye başkanları büyükşehir belediye başkan vekili olamaz.

Büyükşehir belediye başkanı aynı zamanda büyükşehir belediye meclisinin de başkanıdır.

Dolaysıyla, büyükşehir belediye başkanına vekil olarak seçilen ilçe belediye başkanlarının, büyükşehir belediye meclis başkan vekili olarak seçilmeleri uygun değildir.

Büyükşehir belediye başkanına bir şey olma durumunda, görevinin düşmesi halinde birinci başkan vekili, seçimlerin gerçekleşmesine kadar büyükşehir belediye başkanlığı görevine de vekalet eder.

İlçe belediye başkanının seçilmesi durumunda ise, bu başkanın hem kendi belediye başkanlığı hem de büyükşehir belediye başkanlığında imza atması kanunen uygun değildir. O nedenle ilçe belediye başkanlarının büyükşehir belediye meclis başkan vekilliğine de seçilmeleri doğru olmayacaktır.

Bu arada şimdiye kadar ilçe belediye başkanının meclisi yönettiği dönemlerdeki kararlar ne olacak?

Geçerli mi olacak?

Yoksa, yok hükmünde mi olacak?

Adana da uygulanan bu durum yerel yönetimlerde,yeni bir tartışmayı başlatacaktır.

Belki de bu tartışma bütün Türkiye'de bu konuda yeni bir aydınlanmaya ya da kararlar alınmasına, tartışmaların son bulmasına neden olacaktır.

Burada görev Adana Valisi Süleyman Elban'a da düşüyor.

Yerel yönetimlerle ilgili olarak önemli bilgi birikimi ve çalışmaları olduğu bilinen Adana Valisi Süleyman Elban, bakalım yanı başındaki bu kanunsuzluğa müdahale edecek mi devam mı diyecek?

Çünkü Vali'nin bunu düzeltmek için yetki ve sorumluluğu var…

Bu yüzden bir an önce meclis başkan vekilliği seçimlerinin yenilenmesi gerekiyor…

Büyükşehir Belediye Meclisi Başkan Vekili kim olursa, hangi partiden olursa olsun.

Yeter ki yasal olsun!..