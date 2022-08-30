Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Motosikletli kuryelerin can güvenliği sağlanmalı

Son zamanlarda kuryelik en çok hayatımıza giren mesleklerden oldu.

Çünkü artık iğneden ipliğe, kebaptan salataya, dondurmadan pizzaya, hatta simide kadar günün 24 saati kuryeler hizmet veriyor.

Dikkat ederseniz sadece yiyecek içecek sektöründe çalışan kuryeleri saydım.

Oysa sayı bu kadar değil.

Sayıları zaten son yıllarda internet alışverişi nedeniyle zaten çok artmış durumdaydı.

Bir de üstüne üstlük yeme içme sektörü bu işe girince ortalık kurye motosikletlerinden geçilmez oldu.

Bazı açılardan iyi bazı yönlerden kötü oldu.

Bu işsizlikte on binlerce genç iş buldu.

Fakat yaptıkları meşakkatli ve tehlikeli bir iş.

Artık bu işin bir raptı zapt altına alınması gerek.

Trafikte sürücüler kuryeleri pek dikkate almıyor açıkçası.

Şerit değiştirirken arkadan, yandan bir kurye motosikleti var mı bakmıyorlar.

En çok da kaza bu yüzden oluyor.

Oysa sürücüler artık bunu alışkanlık haline getirmeli.

Kuryelerle yaşamayı öğrenmeliyiz.

Bu arada kuryelerin de çok hataları var.

Yemek yetiştireceğiz diye slalom yapıyorlar, arabalarından arasından girip çıkıyorlar.Ve ne yazık ki birçok gencimiz kaza geçirip yaşamını yitiriyorlar.

Bu böyle gitmez.

Yitirilen her can, bizim canımız.

Her birimizin kardeşi, oğlu, yakını olabilir.

Ama önlem alınmıyor.

Bakın Tarsus Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Batuhan Türker de isyan ediyor.

Türker, asker ve polis gibi güvenlik kuvvetlerimizden sonra en çok ölüm olaylarının yaşandığı mesleklerde başı çeken motosikletli kuryeliğin tehlikeli meslek statüsüne kavuşturulmasını istiyor.

“Mesleğimiz kolluk kuvvetlerinden, asker ve polisten sonra en çok ölüm verilen bir meslek. Son zamanlarda hemen hemen her gün 2-3 meslektaşımızı kaybettiğimiz haberlerini duyuyoruz . Artık bu olaylar o kadar basit olarak görülmeye başladı ki, normal sıradan bir olay gibi geçiştirmeye çalışılıyor, annelerin eşlerin yüreklerine ateş düşüyor fakat kimse bu sesi duymuyor. Motosikletli kuryelik tehlikeli meslek statüsüne alınmalı. Bu işin bir resmî belgesi olmalı mesleki yeterlilik belgesi zorunlu hale gelmeli. Kuryeler mutlaka bu işe başlamadan önce zor bir sınavdan geçmeli. Denetimler arttırılmalı” diyor…

Haksız mı peki?

Üstelik bu kadar da değil

Kask ve ekipmanlara vergi indirimi yapılmasını da gündeme getiriyor ki bence son derece haklı. Çünkü zaten fiyatları yüksek olan kask ve ekipman fiyatlarına bir de ÖTV, KDV bindi mi iyice alınmaz oluyor.

Batuhan Türker,”Kask ve ekipman giymeden motosiklette binmek yasaklanmalı. Ölümler günden güne artıyor , mutlaka buna bir önlem alınmalı. Hala bir meslek kodumuz dahi yok. Yaptığımız işin aslında ne kadar önemli olduğu baktığınız zaman insanların çorabından makyaj malzemesine yiyecek yemeğine içtiği suya kadar sınırsız bir şekilde hizmet edilen bir meslek icra ediyoruz . Son zamanlarda popüler olan ve hızlı bir şekilde gelişen global şirketler karlarına kar katarken, kuryeler için hiçbir önlem alınmaması çok düşündürücü” derken, aslında hepimizin hislerine tercüman oluyor.

Evet, artık bu sese kulak vermeliyiz.

Artık hiçbir kurye kardeşimizin trafik kazası geçirip yaralanmasını, canını yitirmesini istemiyoruz.

Haydi yetkililer, gerekeni yapın;

Kuryelerin can güvenliklerini sağlayın…