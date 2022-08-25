Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Sağlıksız içme suyu sorununa müdahale edildi

Adana'da pet şişelerdeki içme sularının sağlığa aykırı ve çevre kirliliği yaratacak şekilde depolanması konusundaki yazımla ilgili çok sayıda etkileşim ve mesaj aldım.

Öncelikle içme suyu kolilerinin, kaldırım işgali yapacak ve Şehit Ast. Kıdemli Çavuş Kamil Yelmen'in anısına yapılan anıt çeşmenin etrafını çevre kirliliği yaratacak ve şehidimizin aziz hatırasını gölgeleyecek biçimde kapatılması konusunda yetkililer takdir edilecek bir duyarlılık gösterdiler.

Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri bizzat belediyenin duayen bürokratı Ercan Kandemir'in yönlendirmesiyle harekete geçerek orada bir “çevre temizliği” yaptırdılar, şehidimizin anıt çeşmesinin etrafını ise mezbelelik görümünden kurtarıp Adana tabiriyle “cıncık” gibi yaptılar.

Tabi, iş yerine de gereken yasal işlemin, uyarının yapılması da unutulmadı…

Ercan Kandemir Başkanıma, bu duyarlılığı nedeniyle teşekkür ederken, aynı şekilde Halk Sağlığı Daire Başkanlığı yetkilileri de “Biz de buradayız, görev başındayız” diyerek, derhal harekete geçtiler ve içme sularını sağlıksız biçimde güneş altında istifleyen bayiye gereken uyarıyı yaptılar.

Halk Sağlığı yetkilileri esasen fabrikadan çıkış anından itibaren bir yasa ve yönetmenlik çerçevesinde depolanması, taşınması ve satılması gereken içme sularıyla ilgili gerekse de Adana'nın ana kaynağını oluşturan Çatalan kaynakları içme suyu sistemlerinden her defasında 750 adet numune aldıklarını ve bunu sürekli tekrarlayarak Adanalının sağlıklı içme suyu kullanması için çalıştıklarını belirttiler.

Bu arada içme suyu üreten firmaların sahiplerinden de beni arayanlar oldu.

Onlar da kendilerinin kaynaktan, bayiye kadar olan bütün süreçte içme sularının yasalara ve yönetmenliklere uygun olarak tamamen sağlıklı biçimde taşındığını, içme suyu taşıyan kapalı araçlarının güneş ışığından etkilenmeyecek biçimde dizayn edilmiş olduğunu belirttiler.

Aldığım bilgilere göre şu izlenimi edindim; aslında pet şişelerdeki içme suları kaynağından bayiye gelinceye kadar bir denetim altında ve yasal sevk zincirine uygun biçimde gerçekleşiyor ama şehir merkezine getirilip de istiflenmesi konusunda yeterli özen gösterilmiyor.

Onlar göstermiyorsa demek ki ekiplerimizin de bu denetimleri daha etkili biçimde sürdürmeleri gerek.

Ben, halkın bu önemli sağlık sorunuyla ilgili meseleye duyarlı yaklaşımları ve zaman geçirmeden gereken önlemleri almaya yönelik çalışmaları nedeniyle hem Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı'na hem de Halk Sağlığı Daire Başkanlığı'na çok teşekkür ediyorum.

Nasıl ki, gördüğümüz olumsuzlukları yazıp eleştirip, uyarıları yapıyorsak; böyle sorumluluk bilinciyle hareket eden kurum ve kuruluşlar ile bunların duyarlı yetkililerini her zaman desteklemek de basın olarak bizim görevimiz oldu ve olmaya devam edecektir…