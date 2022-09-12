Mehmet Serbes İletişim Bilgileri

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Son günlerde Türkiye’nin gündeminde İzmir var

9 Eylül İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümüydü.

Bu büyük günü kutlamak için başta İzmir Büyükşehir Belediyesi olmak üzere Ege'nin en gözde kentindeki tüm kurum ve kuruluşlar birlik oldular ve bu büyük günü adına yakışır vaziyette kutladılar.

Burada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e ayrı bir başlık açmak istiyorum.

İzmir'in CHP'li başkanı; bu muhteşem günün kutlanması sırasında hiçbir aksamanın olmaması için günlerce sahadan ayrılmadı.

Herkesin yüreğini ağzına getiren ve nasıl olduğu hala kafalarda soru işareti bırakan platform çökme olayında bile soğukkanlılığını korumuş, bir haftada ancak kurulacağı söylenen platformun 36 saatte Gündoğdu Meydanı'na yeniden inşa edilmesinde başrolü üstlenmişti.

Ve Herkesin dilinde olan, görmeyenlerin iç geçirdiği o muhteşem Tarkan konseri öncesinde yaptığı konuşma ile alanı dolduran yüzbinlerce insanın yüreğinde yer edinen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bir anda adından en çok söz edilen insan haline geldi.

Gerek 9 Eylül kutlamaları, gerek milyonların izlediği Tarkan konseri ve konser öncesinde yaptığı konuşma ile özellikle Cumhur ittifakının şimşeklerini üzerine geçen CHP'li Başkan Tunç Soyer, kim ne derse desin yönettiği kente büyük hizmet etmiş, kentinin adının ülke genelinde konuşulmasını sağlamıştı.

Şimdi insanın şapkasını önüne koyup “Onlarda varda bizde niye yok” diye düşünmesi geliyor.

Gerçekten bizde niye yok böyle başkanlar.

Bölgemizdeki hemen her kentin düşman işgalinden kurtuluş günü var.

Hepsinde de bildik görüntülerin dışında pek bir etkinliğe rastlamak mümkün değil.

Hepsi sıradan işler. Bırakın kurtuluş etkinliklerini çok özel festivallerde bile farkındalık yaşayamıyoruz.

Neden Adana'nın, Mersin'in, Kahramanmaraş'ın, Osmaniye'nin, Gaziantep'in, Hatay'ın adı bu tür etkinliklerle duyulmaz, neden ülke gündemine oturamayız.

İzmir'in bizden ne farkımız var?

Farkları Tunç Soyer gibi genç, çağdaş, hakkaniyetli, adaletli, yüreği yaşadığı kent için çarpan bir başkana sahip olmaları.

Bizim farkımız ise, bölgemizdeki kentleri yöneten iktidarıyla, muhalefetiyle bütün başkanların bugüne kadar bizi heyecanlandıran, duyanları “Vay be, adamlar yapıyor” denilecek projeleri hayata geçirmemiş olmalarıdır.

Ve böyle giderse Tunç Soyer gibi başkanları uzaktan, özlem duyarak, iç geçirerek, ah, of çekerek izlemeye devam edeceğiz galiba.