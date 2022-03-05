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Sıra zeytinliklerde

Efendiler; siz iktidar oluncaya kadar gıda konusunda kendine yeten ülkem şimdi her türlü gıdayı ithal eder oldu. Tüm bunlar yetmezmiş gibi şimdi de zeytinlikleri mi yok etmek istiyorsunuz?

Tarım bitti, tarım!!!

Kan ağlayan çiftçileri koydunuz kenara zeytin alanları da maden ocaklarına açılacakmış. Değerli Gazeteci Emin Çapa ekranlardan haykırıyor “ne olur hiç olmazsa bahar gübresini çiftçiye ücretsiz dağıtın, yoksa kıtlık geliyor” diye ama duymuyorsunuz. Medyadaki şu rakamlara bir baksanız…

1 ton Zeytinyağı 3200 dolar

1 ton Merer 500 dolar

1 ton Kömür 200 dolar

Zeytin her yıl ürün veriyor.

Uludağ olayından sonra Ormancılar Dernek Başkanı A.HÜSREV ÖZKARA zeytinlikler konusunda bakın neler paylaşıyor…

“Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca Maden Yönetmeliğinde yapılan bir değişiklik, 1 Mart 2022 tarihli Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Bu değişiklik ile zeytinliklerin maden sahasına dönüştürülmesine, “kamu yararı” gibi beylik bir gerekçeye sığınılarak, imkân tanındı.

Bilindiği üzere; zeytinliklerin 3 kilometre yakınında zeytin işleme tesisi dışında toz çıkaran hiçbir tesise izin vermeyen, zeytin alanlarının daraltılamayacağını hükme bağlayan, 3573 sayılı “Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun” halen yürürlüktedir. Yapılan yönetmelik değişikliğiyle bu Kanun işlevsiz kılınmak istenmektedir.

“Hukukun evrensel ilke ve esasları, normlar hiyerarşisinin tepesindedir. Alt sırada bulunan norm, üst normun uygulayıcısı olup, ona aykırı olamaz.” Maden Yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik, her şeyden önce halen yürürlükteki Zeytincilik Yasasına aykırıdır; toplumun çıkarlarına ters olup kamu yararına da değildir. Tam tersine akılla, bilimle ve doğayla alay etmekle eşdeğerdir.

Yönetmelik değişikliğinde; “…zeytin sahasının madencilik faaliyeti yürütülecek kısmının taşınması…” gibi akla zarar, tipik “Zihni Sinir Projesi” olarak nitelendirebileceğimiz bir hüküm mevcut. Bu, doğayı anlamamak ve aklımızı hafife almak demektir. Ağaçların taşınması ekolojik ortamın taşınması anlamına gelmez. Ekosistemi taşıyamazsınız. Ayrıca ağaçların taşınması ağaç türüne ve yaşına göre değişiklik gösterip her zaman her koşulda geçerli değildir.

Zeytinlik, olduğu ortamda zeytinliktir. O zeytinliği taşıyacağınız yer yoktur. Varsa zaten orası da zeytinlik yapılmıştır.

Yönetmelik değişikliğinin bir de şartı var! Madencilik faaliyeti yürütecek kişiye, faaliyetlerin bitiminde sahayı rehabilite ederek eski hale getirmeyi taahhüt etmesini şart koşuyor. Madencilik faaliyetinin bitiminde, o alanın tekrar zeytinciliğe uygun hale gelemeyeceği çok açıktır. Bu şart, kamuoyunu kandırmak dışında hiçbir işe yaramayacak ve yaptırımı bulunmayan bir şarttır. Bugüne kadar orman alanlarında binlerce maden işletildi ve

hiçbirinde, bırakın başarıya ulaşmış bir rehabilitasyon projesini, uygulamaya geçilmiş proje yok! Açık maden işletmesinden artakalmış kayalıklarda ağaç yetişir mi?”

SON SÖZ: “Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda, son balık öldüğünde; beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak.” KIZILDERİLİ ATASÖZÜ

Zeytinliklerimizi çöle dönüştürecek ve halkımıza zarar verecek bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir.