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Adamlar yol yaptı, benzin 26…

Tamam, adamlar yol yaptırdı, köprü yaptırdı, tünel yaptırdı… Bedava mı? Bütün parayı benzine verince neyle geçeceksin o köprüden? Şaka gibi ama artık araç kullanmak bildiğin lükse kaçmak…

Bundan 1.5 yıl önce 250 liraya dolan arabanın deposu bugün 1.300 liraya anca… Şimdi bu hesabı kullanarak bana açıklanan resmi enflasyonun neyin enflasyonu olduğunu anlatsana…

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Tabii sarayın ve onun atadığı bakanların… Kendi ekonomi kurallarını devreye sokan iktidarın… Türk Lirası pula dönüşünce her şey daha pahalıya geliyor. Kazandığın para olduğu yerde eriyor, bir anlamı kalmıyor.

İnsan oturur düşünür, biz bu zammı yapıyoruz ama halk bunu ödeyebilir mi? Çok mu yüklendik, vergiler fazla mı geldi? Kısabilir miyiz sarayın giderlerini?

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İşin enteresan tarafı kimse sesini çıkartamıyor. Yaşam mücadelesi içerisinde olan insanların demokrasiyi, adaleti dert etmeleri bekleniyor. Muhalefet planını bunun üzerine kuruyor. Hata!

Güzel kardeşim, senin elinde hayat pahalılığı gibi bir koz ve eve ekmek götürürken zorlanan milyonlar var. Nitekim benzin zammı diğer zamların habercisi… Buna göre oluştur gündemini…

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Bu durum sadece arabası olanların mı derdi? Hayır tabii ki… Markete, pazara o ürünler nasıl geliyorlar? Satıcılar babalarının hayrına çalışıp fiyatlara mı yansıtmayacaklar?

Herhalde bir planları, bir programları vardır diye düşünüyorsun. Sürprizi bozmak istemem ama ne plan ne program… Hepsi hikaye… Tüm dertleri; ah şu ekonomi seçime kadar idare etse…

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Ekonomik programlar, demokratik yönetimin hüküm sürüdüğü ülkelerde önem taşır. Bir gece yarısı kanunların değiştiği bir ülkede hepsi beyhudedir. Birilerinin işine gelmeyince göz ardı edilir.

Resmen halk derebeylik düzeni gibi sadece devlet için çalışıyor… Peki, toplanan para nereye gidiyor?

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Neymiş? Küresel akaryakıt fiyatlarında değişim olmuş. Dolar fiyatları da artmış. Zam kaçınılmazmış. “Sizin arabaya binmenizi istemiyoruz” deyin sorunu kökünden çözün.

Gidip de inşaatçılar kazansın diye milyarlarca liralık zararına ucuz kredi dağıtacağına bütün vatandaşların bütçesini etkileyen akaryakıt fiyatlarına bir süre zam yapmasalardı ya…

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İnsanlar, anayasal hakkını kullanıp, sokağa çıkıp zamları protesto etse, beş dakikaya terör örgütü yaftasıyla içerde… En güzeli üstüne hafif bir şeyler alır tatlı tatlı benzin fiyatına katlanır. Kendine soğuk bir içecek koyar bir dahaki zammı bekler!

İşin esas enteresan tarafı ülkeyi bu hale getiren kadronun hâlâ seçilebilme, ülkeyi bir dönem daha yönetme ihtimalinin olması… Hâlâ kendilerine oy verecek insan bulması… İşin araştırılması gereken en önemli kısmı burası…