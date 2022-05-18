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Dolar neden artıyor?

Dolar, faiz artmadıkça düşmez. Bunu herkes biliyor. Ne var ki faiz dışındaki yöntemlerle baskılanmaya çalışılıyor. İşe yaramıyor. Yönetim o kadar yetersiz ki, ekonomi her daim dünden kötü, yarından iyi…

Ekonomi yönetiminin en üstünün bir altı, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Ekonomimizin son 2 yılda gösterdiği büyük başarı, tüm dünya tarafından takdir ediliyor” dediği sıralarda dolar 15.80'i geçmiş 16'ya merdiven dayamıştı. Üzerine laf söylemeye gerek var mı? Utanç vesikası!

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Türkiye ekonomisi dış kaynakla dönen bir ekonomi… Döviz nereden gelecek? Yatırım, bu zihniyete tabii ki gelmeyecek. Ahmak olmaları gerek! Peki turizm ve ihracat nereye kadar yetecek?

Türkiye de işte, döviz bulamamanın paniğiyle, her hafta yeni bir kontrol, yeni bir düzenleme getiriyor. Bana mısın, demiyor. İşe yaramıyor.

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Size şöyle anlatayım; dışarıdan cash lazım… Net rezerv mi, brüt rezerv mi tartışmalarının geldiği noktada içeridekiler sadece ekrandaki sayılardan ibaret… Fiziki olarak pek azı mevcut…

“Niye sermaye Türk Lirası'nı tercih etmiyor” sorusuna gelince… Yüzde 70 enflasyonun olduğu ortamda yüzde 14 faiz verirsen, diyeceğim ama sorun çok daha derinlerde aslında…

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Dış ticaret açığı bir yandan, cari açık diğer yandan… Dolar bir yandan, Kur Korumalı Mevduat'ın maliyeti diğer yandan… Enerji fiyatları bir yandan, Yap-İşlet-Devret ödemeleri diğer yandan… Enflasyon dört bir yandan…

Biz nasıl mücadele ediyoruz? Enflasyona negatif enerji gönderip, moralini bozup inşallah, maşallah deyip metafizik işlerle onun düşmesini bekliyoruz…

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Bir türlü anlatamadık diyeceğim ama anlattık, anlamadılar. Referansları din ve şeriat… Böyle idare ediliyor ekonomi… “Nas ortada dururken sana, bana ne oluyor?” demedi mi? Dedi!

Enflasyonu kontrol etmede başarılı olduğunda döviz kurlarını da kontrol edersin. Bunun için de en etkili silahın faizi kullanmalısın. Yani kullanmalıydın… Geçti!

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Türk Lirası'na değer kaybettirip cari açığı kapama konusu da hesaplandığı gibi olmadı. Son 12 aylık cari işlemler açığı 24.2 milyar dolara çıktı.

Yıl sonunda cari açık 40 milyar dolara yükselecek… Bunu ben hesaplayabiliyorum da diğer ekonomistler hesaplayamıyor mu? Biri hariç hepsi hesaplayabiliyor. Dolar bu sebeple yükseliyor.

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Elbet Türkiye faiz artırmak zorunda kalacak. Belki yarın, belki yarından da yakın…

Biz de soracağız… Bunca enflasyonu, Türk Lirası'nın pula dönmesini, bunca fakirleşmeyi bir “inat” uğruna niye yaşadık? Cevap bile vermeyecek!

Sorun artık tek başına ne faiz, ne döviz, ne enflasyon, ne Hazine yönetimi, ne maliye, ne ekonomi yönetimi… Sorun sistemin ta kendisi… Değişmedikçe ne yaparsan yap düzeltemezsin ekonomiyi…