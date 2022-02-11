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Ekonomi nedir? Nasıl içinden geçilir?

Türkiye'ye yabancı yatırımcıdan para girişi yok gibi… Bu iş, kur korumalı mevduat ile olmaz. Bize yabancı yatırımcı gerekli…

Az buz da değil o para… Basitçe ifade edersek, kamunun yap-işlet-devret, önce hüplet sonra gümletler dahil toplam gerekli döviz miktarı 341 milyar dolar… Bunun yanında özel sektörün yaklaşık 120 milyar dolar açık pozisyonu var.

Toplayayım sizin için; ne etti? Kısa, orta, uzun vadeli 461 milyar dolar… Nereden bulacaklar?

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Orada bir şehir var uzakta… O şehrin adı Londra… Gitmesek de, görmesek de… O şehir bizim paramızın değerinin ölçüldüğü yerdir. Bizdeki gibi 50-60 katlı binalar yoktur ama finans merkezidir.

Ha bizde de var koca koca binalar… Çarşı kurulduğunda balıkçılar yan yana tezgâh açınca balık hali olmuyorlar ya, sen de yan yana finansal kurum dizince “merkez” olamıyorsun işte!

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Yasal altyapıya ve finansal regülasyonlara gireceğim ama ancak kendimizi kandırırız yalanlarla… Ciddiye alınacak tarafları yok!

Demem o ki, finans merkezi, alışveriş merkezi gibi bir şey değil… Daha nasıl anlatsam bilemiyorum ama bu kafayla İstanbul finans merkezi falan olamaz.

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Haliyle Bakan Nebati para bulmaya finans merkezi Londra'ya gitti. Yatırımcılarla, bankacılarla görüştü. İşin garip tarafı Merkez Bankası'nı temsil eden kimsenin olmamasıydı.

Hatırlarsınız, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Merkez Bankası bağımsızlığı diyeceksiniz ama yok öyle bir şey…” demişti… Yani bağımsız bir kurumun başkanı falan değil devlet memuru kendisi…

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Çıkıp biri dese ki, eh güzel kardeşim sen değil miydin dolar 8 liralardayken faizi indiren… Ne kazandı Türkiye bu işten? Sen değil miydin, dolar artmasın diye rezervleri eriten? Şimdi ne diyecen? Çıkıp anlat lütfen…

Ekonomi nedir? Nasıl içinden geçilir? Milletçe severek izliyoruz valla…

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Bakan Nebati de ilginç demeçlere imza attı. “Bir ülke ekonomisi nasıl yönetilmemeli” kitabını yazdı, altına imzasını attı. Dünyaya “biz daha kötüsünü yapana kadar en kötüsü bu” mesajını net olarak verdi.

Ne dedi? Döviz kurunu sabit tutacağız… Ellerinden geldiği kadar doların 14 lirayı geçmemesi için direnecekler anlamına gelir.

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Enflasyonun hızla tek haneli rakamlara indirileceği sözünü de verdi. İyi de sen “faiz sebep enflasyon neticedir” deyip enflasyonu düşürmek için faiz artıransın, yani senin inandığının tam tersini yapan insanlar sana nasıl inanıp ülkeye para soksunlar?

Nitekim bu hafta sonu yeni bir ekonomik paket açıklanacağını da söyledi Bakan Nebati… Orada mı karar verdi? Bizim neden haberimiz yok? Sahi neden yabancılar bu gibi haberleri hep bizden önce duyuyorlar? Kendi insanlarına verdikleri değer bu kadar!