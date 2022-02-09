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Elektrik faturaları korku filmi gibi…

Türkiye kurulduğu günden beri böyle insafsızca yapılan zamlar görmedi. Korku filmi gibi ailecek fatura beklenir mi?

Oysa korona salgını nedeniyle “Biz Bize Yeteriz Türkiye'm” kampanyası ne güzeldi. Vatandaşın kenarda köşede duran üç beş kuruşunu iktidar istedi.

Şimdi bırakın bizi, doğalgazı, benzini, sadece elektrik faturasına bile yetmiyor vatandaşın geliri… Pozitif düşünün… Zamlar üç haneli yine de enflasyon yüzde 50… Bu başarı değil mi?

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Millette gerçekten hiç para kalmadı. Herkes geçim derdine düştü. Sorun hep damatta sanıyorduk. Onu suçluyorduk. Kendisi istifa edip, “Allah sonumuzu hayretsin” deyip gittikten sonra bile her şeye zam gelince galiba esas sorumluyu bulduk!

Elektrik kullanmadan insan gibi yaşayamayacağımıza göre artık hepimiz dünden daha fakiriz… Elektrik zammı zemin zammıdır. Bekleyin iki ay içerisinde her ürüne yansır, fiyatları daha da artırır.

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Firmalar, işletmeler ya ciddi tasarruf tedbirleri alacaklar ya da kapatacaklar. Üretici, sanayi kesimi ne yapacak? Maliyetleri iyice arttı. Nasıl daha fazla mal üretecek? Üretemeyecek! Sattığı ile idare edecek. Rekabet avantajını kaybedecek.

Peki, tasarruf tedbiri ne sizce? Çıkarken elektrikleri kapatmak yeter mi? Yoksa çay ikramını azaltmak mı gerekli? Hayır hiç biri… Çalışanı işten atarak masrafı kısacaklar sanki…

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İntikam alır gibi zam yapıyorlar. Herhalde bir program, bir planları vardır diye düşünüyorsun. Sürprizi bozmak istemem ama ne plan ne program söz konusu… “Seçimlere kadar idare etsek yeter” olacak doğrusu…

Mantıklı düşünürsek beklenen bir durum… Bütçede kuruş kalmadı. Harcamalara para yetişmiyor. Yandaşlar beslenemiyor. Müdürler ev almak istiyor. Yöneticiler ciplere binemiyor.

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Sahi paralar nereye harcanıyor? Ülkede hiçbir şey şeffaf değil ki, pek bilinmiyor… Harcamalar örtülü olunca bu sefer de vatandaş üşüyor, onun üzerini kimse örtmüyor!

Belediyeleri kaptırınca ihaleler azaldı. Kusura bakmasın Ispartalı… Ne yapsan bir şey demez Konyalı… Lakin kurunun yanında yaş da yandı… Artık kulak arkası da kalmadı!

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Bir ülke ekonomisi bu kadar kötü mü yönetilir? Milletin sinirden parmağını prize sokası, kendini elektriğe kaptırası geliyor. Faturayı düşünüp vaz geçiyor.

Art arda fantastik açıklamalardan sonra bir de gerçeklere bakıyoruz, ne görüyoruz? Tencere tava hep aynı hava… Aman diyeyim… Bir anda içime kim girdiyse acayip cümle kurma noktasında son veriyorum yazıya.