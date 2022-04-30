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Enflasyon yalan biraz da sen oyalan!

Merkez Bankası 2022 yıl sonuna dair enflasyon tahminini yüzde 23.20'den, yüzde 42.80'e yükseltti. İlk tahmin 27 Ocak tarihli… Yani o da aslında yeni… Sadece 3 ay sonra 28 Nisan'da ikincisi… Zahmet etti. Yüzde 85 yanılma her babayiğidin harcı değildi…

Sanki bir ciddiyeti varmış gibi enflasyon hedefini net bir şekilde kamuoyuna duyurup, bu konu ile ilgili doğrudan sorumluluk almış gibi yapıyorlar.

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Hedef koymak kolay… Herkes yapar. Bugün hâlâ arkasında durabiliyor musun? Sende o planı yürütebilecek, başarıyla tamamlayabilecek kadro var mı?

Bu iş şoförünü, doktorunu, sınıf arkadaşını milletvekili yapmak, beğendiğin gazetenin köşe yazarını Merkez Bankası Başkanlığı'na atamak kadar kolay mı?

Acaba söyleyince kendi kendine oluyor falan mı sandı? Faiz sebep, enflasyon netice ayağı…

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Sahi kim yaptı bu enflasyon hesabını? Dört işlem biliyor mu? Hangi yöntemi kullandı? Ondan başka yüzde 23 seviyesinde kalacağına inanan bir Allah'ın kulu var mıydı? Yoksa ona tebliğ edileni mi açıkladı? Ekmek parası… Karakter noksanı… Limon satsaydı…

Hakikaten nasıl yani? Herhangi bir yaptırımı yok mu bu tahminlerin? Kafana göre salla, ya tutarsa diyeceğim ama tutma imkanı olmadığını herkes biliyordu onlardan başka…

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Ciddi anlamda enflasyon hedefi verebilmek için; Merkez Bankası'nın bağımsız olması, maliye politikalarının disiplin altına alınması, finansal sistemin güçlü olması, diğer parasal değişkenlere ilişkin hedeflerin bulunmaması gibi teknik konular söz konusu…

Bunların hiçbiri olmadan koyulan hedefin at yarışı oynamaktan farkı kalmıyor.

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Peki, niye hedef veriyorlar? Hiç hedefleme yapılmasalar ya… Zaten tutturamıyorlar. Mevcut enflasyon açıklansın yeterli…

Hani; “Biz sadece millete hesap veririz” deyip duruyorlar ya… Buyursunlar atıp tuttukları hedeflerin hesabını versinler. Ne yapacak onlara inanıp zarar edenler?

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İş alemi bu tahminleri baz alarak yatırım yapacak, pozisyon ayarlayacak, nakit dengesini kuracak, elaman sayısını artıracak, kendi stratejisini ortaya koyacak. Haliyle hesap tutmayacak.

Tabii inanan yatırımcı varsa bırakın, batsın! Nitekim iktidarın şirketleri, müteahhitleri bile ahmak değiller, yandaşlar! Onlar bilmiyorlar mı, bu yönetimin hiçbir şeyi doğru hesaplayamayacağını?

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Bankacıların hedefleri tutmayınca ne yapıyorlar? Kovuyorlar! Hiç şüphesiz bu tahminleri yapanlar eğer özel sektörde çalışıyor olsalardı, emin olun kovulmuşlardı. İşsizler ordusu yeni neferler kazanmıştı.

Şimdi gelelim nihai hedefe… AKP ne diyordu; “Hedef 2023!” Yani seneye… Eğer enflasyon hedefinin yüzde 85 şaşmasından gidersek oluyor mu size “Hedef 3742!”

Boş verin, sayılı gün çabuk geçer.