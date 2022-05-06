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Enflasyonu yüzde 70’e çıkarmayı başardı!

Erdoğan'ın, “Faizi indiriyoruz, enflasyon daha da düşecek” demesinden sonra hiç nefes kesmeden artarak son 20 yılın rekorunun kırılması üzücü bir durum olsa da kimse sürpriz olduğunu söyleyemez.

Yetkiyi istedi, “al” dedik bu felaketi hak ettik. Kurunun yanında yaş da yandı. Yine de halkın üçte biri hâlâ uslanmadı. Okullarda ders olarak okutulması gereken bir akıl tutulması?

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Kontrolsüz göçmemizin sebebi kontrolsüz güç vermemiz. Bütün kararları bir kişinin insafına devretmemiz. Yanlışında inat ettikçe kaçınılmazdı zaten bu hale gelmemiz.

Daha ekonominin neden her geçen gün kötüye gittiğini dahi bilmiyorlar. Nasıl kurtaracaklar? Yaşananlar bir sonuç… Neyin sonucu? Kötü yönetimin, bilgisizliğin, liyakatsizliğin…

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Bütün dünyada enflasyon var diyorlar. Doğru, onlarda da var ama bizim ölçü birimimiz “hayvan gibi” diye nitelendirilen cinsten…

Ekonomisi bize benzer ülkelere bakalım. Meksika'da yıllık yüzde 7.5 oranında… Slovenya'da yıllık 5.8 seviyesinde… Peki ya bizde? Yüzde 70'e fırladı… Pardon ya, yüzde 69.97 açıklandı!

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Esas enteresanı temel amacı enflasyonla mücadele olan kurum Merkez Bankası'nın tahmin açıklamaları… Bir yıl içerisinde tam 5 defa değiştirdi. O olur, yok yok bu olur, bi dakika galiba şu olur…

Ocak ayı biterken yine yeni bir enflasyon tahmin yaptı. “Yıllık yüzde 23.2 bekliyoruz” diye açıkladı. Ekonomiden nasibini almış herkes neresiyle güleceğini şaşırdı. Sadece ilk dört ayda hem de İstatistik Kurumu'nun hesabıyla yüzde 28.62 seviyesine çıktı.

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Merkez Bankası yılmadı. Buğday ve yem fiyatlarına gelen zamlar yüzünden ekmek, makarna, un, bulgur, et, süt ve yumurta fiyatlarının daha da artacağını rapor etti. Bunu bilmek için ekonomi bilmene gerek yok, hobi olarak ilgilensen yeterli…

Eh Merkez Bankası tarım fiyatı işine girdiyse Tarım ve Orman Bakanlığı da faiz kararını açıklar herhalde!

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Bu Amerikalılar kadar ekonomiden anlamayan ülke az bulunur. Dünyanın en iyi ekonomi profesörleri, Nobel ödülleri falan hep hikaye… Ahmaklar enflasyon yükseldi diye faiz artırımı yaptılar düşürme niyetiyle…

Oysa “benim alanım ekonomi, ben ekonomistim” diyen Erdoğan'ı neden dinlemediler? Kendisi aynı zamanda “Daha adil bir dünya mümkün” isimli kitabın yazarı… Keşke çok satsaydı… Belki yazar olarak sürdürürdü hayatını… Yoksa ekonominin dayanacak hali kalmadı.

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Geçen ağustos ayında “Bundan böyle enflasyonun daha yukarı çıkması mümkün değil” de demişti. Hayret! Mümkün olmayan gerçekleşti. Mucize sanki…

Zannediliyor ki; emir-komuta zinciri ile piyasalar dengeye gelir. Siyasi baskı ile enflasyon, faizler ve hatta dolar kuru düşürülebilir. Bunca krizi bir inat yüzünden yaşadığımız düşünülürse daha da kötü günler bekliyor bizi ekonomide…