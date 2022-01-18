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Faiz düşürüldükçe artan faiz!

Hâlâ “faizler düşürülecek” diyor ama faizler emir ile indikçe, inmiş olmuyor gerçekte… Nasıl anlatsam ona?

Hey dostum sakin ol, kızı bırak beni al… Yanlışlarda ısrar edersen sadece ülkeyi yönetirsin. Ekonomiyi bitirirsin… Anlaşıldı mı dersin? Sanmam!

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Faizler düştü mü? Ben tabelaya bakarım diyenler için düştü! Merkez Bankası'nın belirlediği bankalar ile arasında olan politika faizi dışındaki tüm faizlerde yükselişler yaşanıyor.

Hazine'nin 10 yıl vadeli tahvil faizleri yüzde 25 düzeyine çıkarken 5 yıl vadeli hazine tahvillerinde yüzde 26 faiz uygulanıyor.

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Bankalarda şirketlerin kullandığı rotatif kredilerde faiz yüzde 46'ya çıkmış durumda… Tüketici kredilerinde durum çok farklı değil. İhtiyaç kredisi yıllık faizleri yüzde 39'da…

Bu sistemde Tanrı Zeus gelse başarılı olamaz ekonomide… Üç vakte çıkışını veriler eline yollarlar memlekete…

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Perşembe günü faiz kararı var… Üç ay bekleyeceğim demişti, Merkez Bankası'nı yönetenler… Lakin saraydan “düşür” emri gelirse ne fayda? Bence o da zorlamaz daha fazla, sabit kalır orada…

Şimdi şöyle bir sorunumuz var… Faiz, bağımsız merkez bankalarının en önemli silahıdır… Bizimkinde silahın ateş edeceği yön belli… Ya aşağı edecek ya tetiği çekmeyecek!

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Nitekim “Benim faiz alerjim var” demişti… Bununla mücadele edeceğini söylemişti? Dolar kaşıntısı yan etkisi! Sahi kötü yönetimin ardından doların hızla yükselmesinin sorumlusu kimdi? Oraya hiç değinmedi!

Sebepleri ortadan kaldırmadın ki sonuçlar değişsin! Ortada ne plan var, ne de program… Bakın işte faizler düştü dersin. Hem faizi hem doları yükseltirsin. Milleti daha da fakirleştirirsin.

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Faizi istediğin kadar düşür, likiditeyi gevşet, dövizi tut, hareketlenme olmuyorsa gelirler artmıyorsa likidite tuzağındasındır… Gelecekle ilgili endişeler vardır. Onlar giderilmeden hiçbir hamle işe yaramaz.

Ne var ki bizde tuzak falan kalmadı. Dibi gördük mü yoksa daha da var mı? Meraklandığımız nokta burası…

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Faizi artırmadan fazla faiz vermek için kur korumalı mevduat diye bir şey uydurdular ya… En tehlikelisi de bu aslında…

Döviz bozdurup bu yeni enstrümana geçen döviz mevduat müşterisi eser miktarda… İlgilenenlerin büyük kısmı zaten normal Türk Lirası mevduat müşterisi…

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Haliyle avantajı görünce Türk Lirası mevduatı olan bile kur korumalı mevduata geçiyor. Vade sonunda hangisi fazlaysa onu alacağını biliyor. Bu sayede dövizi olmayanın da aslında dövizi oluyor.

Bugüne kadar açılan kur korumalı mevduat miktarı 130 milyar lira… Dolar kuru, faiz getirisinin üzerinde 1 lira fazla kapasa bütçeye maliyeti 13 milyar lira olacak!

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Miktar artıkça iş çığırından çıkacak. Doların olası yükselişi her yönden vuracak. Yükselmemesi için kim bilir neler yapılacak. Sermaye kontrolü falan mı geçti aklınızdan? Ne alakası var? O kadar da yapmazlar!

Görüyorsunuz değil mi Türkiye'nin düştüğü durumu… Buna derler sistem sorunu…