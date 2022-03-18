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Faiz fantezisi

Ülkenin faiz politikasının ekonomi gerçeklerine aykırı bir fantezinin ürünü olmasının yanı sıra çok ciddi maliyetler getiriyor yanında…

Ne var ki adamlar kendilerini hiç bozmuyor. İstikrarlı şekilde her tercihlerini yanlış olandan yana kullanıyorlar. Bu kadarı tesadüf ile açıklanamaz. Ancak müthiş bir ekip çalışması sonucunda böyle bir başarı yakalanır. O bile tartışılır.

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Beklendiği gibi oldu. Politika faizi aynı tutuldu. Başkan Şahap Bey'in 27 Ocak tarihli “enflasyon raporu” toplantısında, “güzel kardeşim nedir bu kurdaki durum?” sorusuna verdiği cevap bile sorgulatıyor samimiyeti…

Ne demişti? “Bunun faiz indirimi ile filan hiç ilgisi yok arkadaşlar.”

Peki, neyle ilgisi var? Senin enflasyonun yüzde 54, verdiğin faiz yüzde 14… Yüzde 40'lık kaybı yatırım sahipleri ya nereden karşılayacaktı?

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Enflasyon İstatistik Kurumu'nun açıklamalarında dahi yükselmeye devam edecek. Yani tasarrufu olanların parası her geçen gün daha fazla eriyecek. Tüm kesimler fakirleşecek. Çoktan çok, azdan az gidecek. Eyvallah…

Kur Korumalı var nasıl olsa diye dolaşıyorlar ama, kuru da para ödememek için baskılıyorlar. Gazı almak için hafiften bırakıyorlar. İyi de nereye kadar?

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Senin cari açığın dolu dizgin… Döviz bitmeye yüz tuttuğundan o belki biraz azalacak. Yalnız bütçe açığı durdurulamaz şekilde kaçınılmaz olarak artacak.

Finansal piyasalarda en tehlikelisi de bu çifte açıktır. Ekonominin tadını kaçırır. Borç aradığında tabloyu gören direkt masadan uzaklaşır.

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Neye güveniyorlar? Kaçacak yabancı yatırımcı kalmaması ve içerideki paranın süresiz kontrol edilebileceğinin sanılması… Halt etmişler!

Dolar artmaya mı başladı, en kötü artırır tekrar munzam karşılıklarını ya da ihracatçının zorunlu olarak Merkez Bankasına verdiği yüzde 25'lik payını… Al sana dövize müdahale edecek yeni kaynak yaratıldı. Nereye kadar sürer bu avuç içi kadar mutluluk?

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Sistemde yaklaşık 41 milyar dolarlık Kur Korumalı Mevduat var. Şirketlere ilk başta 6 aylık tutma zorunluluğu getirdikleri için onların dönüşleri temmuz gibi başlayacak.

Bireysel mevduatların dönüşü haftaya ufaktan vizyonda… Bu kişiler bağlamaya devam mı edecek yoksa veda mı edecek? Ne kadarı kalacak bunu zaman gösterecek.

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Burada kritik nokta dolardaki her 1 liralık artışın maliyetinin bütçeye 41 milyar liralık yük getirmesinde… Ödeyememek diye bir şey olmaz. Sonuçta hepsi Türk Lirası, Merkez Bankası basmıyor mu bu paraları?

Zira piyasaya o parayı sürersen ne enflasyonu durdurabilirsin ne doları… Nitekim tüm dertleri seçime kadar… Kazanamazlarsa enkaz devrederler, kazanırlarsa suçu atacak illa bir şey bulurlar.