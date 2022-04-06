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Gözlerinden okunuyor o da istiyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin açıklamaları ekonominin geleceği için insanları daha da endişelendirdi… Çok acayip şeyler söyledi… “Faiz artırılmadan olmaz diyenler vardı. Elhamdülillah o da tamam. Piyasa artık faiz oranlarının nerede olması gerektiğini çok iyi bir şekilde takip ediyor.”

Nasıl yani? Tamamlanmış hali gerçekten bu mu? Merkez Bankası'nın açıkladığı yüzde 14'te, piyasada Hazine'nin borçlanma faizi yüzde 26.50'de…

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İstanbul Belediyesi yurtdışında borçlanmaya çıktı. Beş yıl vadeli dolar cinsi 305 milyon tahvil için dolar bazında yüzde 10.75 faiz ile borçlandı… Ülkedeki şirketler de en az bu oranda faiz ile borç bulabiliyorlar.

Elhamdülillah yabancılar da ekonomi yönetiminin kapasitesini yetersiz bulup faiz oranlarını artırıp tefecileri kıskandırıyor. Sahi nasıl ödenir bunlar? Ödemeye çalışsan Merkez Bankası'nda yeterli rezervin yok. Çevirmeye çalışsan bu faiz oranları ile batarsın!

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“Faizi düşürdüm” demekle olmuyor, düşük faiz ile borçlanabilirsen düşmüş oluyor. Bunu da mı bilmiyor? Hadi bilmiyor, onca üç-dört maaşlı danışmandan biri bile mi anlatmıyor?

İşin daha fenası yüksek faiz ile borçlanıp, düşük faiz ile bankalara borç veriyorsun. Her türlü zarar yazıyorsun. Faturayı da halkın sırtına yüklüyorsun. Durumu idrak etmek için acaba neden direniyorsun?

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Bari kendi kendine sorsa şu soruyu, “faizin üstesinden gelindiyse enflasyonun otomatikman inmesi gerekmiyor muydu?” Ne de olsa “faiz sebep, enflasyon neticedir” dememiş miydi ünlü düşünür!

Biraz daha ip ucu vereyim. Faize karşıydı, efendi değil hizmetkar olmaya gelmişti. Gelirken de parmağında bir tek yüzüğü vardı. Yangında ekonomi diploması yanmıştı.

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Döviz, faiz ve enflasyon gibi üç değişkenin birbirinden bağımsız olduğu düşüncesiyle ayrı ayrı halletmeye çalışırsan, kur ve faizi suni olarak baskılarsan daha kötü günler için şimdiden hazırlan.

Hele 6 ay içerisinde doları önce 8 liradan 18 liraya düşürünce ülke bütçesini batıracak Kur Korumalı Mevduat'ı devreye sokup 14.72'ye gelmesi gerçekten başarılı hamle… Keşke kendisi zirvede bırakmayı denese…

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Bütün temeli ihracat ve turizmde gelir artışına dayanan ekonomik programa da bakalım. İhracat artıyor. İyi mi? İyi de ya ithalat? Bak ondan hiç bahsetmiyor.

İhracat 3 ayda 60 milyar 288 milyon dolar… Vay! Ya ithalat? Üç ayda 86 milyar 681 milyon dolar… Oha! Açık ne kadar? Yüzde 138.4 artışla 26 milyar 393 milyon dolar!

Neden devamlı Londra'ya gidip para arıyor? Gözlerinden okunuyor, af diliyor… Sözleri onu ele veriyor, o da istiyor… Sayın Nebati'ye ayrılan vaktin sonuna geliniyor.