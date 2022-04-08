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Kızılay vergilere göz koydu!

Çok acayip işler dönüyor Kızılay'da… “Vay arkadaş sen daha bunu yeni mi anladın?” diyorsanız siz de haklısınız! Nitekim bu sefer hikaye çok farklı… Bu kurumun görevi sosyal sorumluluk projeleri değil mi? Afetlerde yardım etmek, topladıkları kanları “aslında biz bağış topluyoruz” deyip satmak gibi… “Satmıyoruz” demesinler bir kamyon makbuzlu şahit yığarım…

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Kızılay işleri büyüttü. Tamamını vergiden düşürme imkanı sunarak şirketleri zekat vermeye çağırdı. Nasıl yani? Şirket bağış yapar ama zekat verir mi? Türk Hava Yolları zekat verince mekanı cennet mi oluyor! Benzersiz bir seyahat deneyimi için Türk Hava Yolları ile 120'den fazla ülkeyi ve cenneti keşfedin.

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Peki, ne yapacak Kızılay bu zekâtı? Açıkladı… Zor durumda olan üreticilerin tekrar ayağa kaldırılması için de kullanacak. Ne alaka? Memlekette ihtiyaç sahibi birey kalmadı ya… Demek parayı bol bulduysa… SMS'ler ile bağış istemeyi de bırakmıyor ama…

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İşe bak… Birden fazla zekat veren insan bir araya gelerek bir insana iş kuracak. Mesela çiğ köfteci açmak istiyorsunuz, Kızılay'a projenizi götürüp başvuruyorsunuz. Kabul ederse dürüm-ayran 15 lira… Saçma geldi değil mi? Gelmesin! “Bu çerçevede ‘Kızılay Zekat Müessesesi kurduk” denildi. Var mı ötesi? Şirketler zekat alır mı? Burası ufak bir pürüz sanki…

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Bitmedi… “Üretim sıkıntısı çeken bir üreticinin borcunu ödemesi ve tekrar üretime katılmasının sağlanması gibi modellerle zekatı yaygınlaştırmaya çalışacağız” saçmalıklar da var işin içerisinde… Kısaca, sen devlete vergi vereceğine bize ver diyorlar.

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Ben acayip bir ahlak anlayışı olan biriyim. Kızılay'a gittim. “Vergi vereceğime al bu parayı sana verdim” dedim. Ama bir şartım var! “Sen de bu parayı benim şu projeme aktaracaksın arada kendi payını da alacaksın.” Kızılay ne cevap verir sizce? Çok düşünme, örneği var geçmişte… Başkentgaz şirketinin 7 milyon 925 bin dolarlık bağışı Kızılay'a yatırıldı. Şartı vardı. Para Kızılay'dan Ensar Vakfı'na aktarıldı. Tabii arada Kızılay da ufak bir komisyon aldı. Neden direkt Ensar'a bağış yapmadı? Kızılay'a yapılan bağışların yüzde 100'ü vergiden düşüldüğü için bu işlem aslında vergi kaçırmaydı. Başkanı çıktı durumu “vergiden kaçınma” olarak adlandırıldı. Kanunlarda vardı. Kurum kanunların arkasından dolandı… Devlet kazıklandı.

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Sahi ne oldu kurum hakkındaki yolsuzluk dosyaları? Usulsüzlük, adam kayırmacılık, yüksek maaşların yanında kallavi huzur hakkı ödemeleri gibi iddiaların ardı arkası hiç kesilmedi. Şimdi şirketlere diyor ki, “Siz de vergi vermeyin, millete hizmet olarak dönmesi gereken parayı bize verin.” Peki devlet ne diyor bu işe?

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Zira kendisi adeta AKP'nin derneği… Başkanı yerel seçimler öncesi AKP'ye desteğini açıklarken, “Gençler bizim zamanımızda Binali Ağabey gibi halden anlayan da yoktu, siz şanslısınız” demişti. Bildiğin AKP adına oy istemişti. Gençlere yapılan bu etkili çağrıdan sonra Binali İstanbul seçimlerini kaybetti tabii ki! Ben de ne zamandır düşünüyordum. Kızılay'a mı kan versem Drakula'ya mı? Galiba buldum cevabı…